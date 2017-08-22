В Украине резко изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

Сегодня, 05:54

Уже через несколько дней, прогнозируют в "Альпари", курс национальной валюты по отношению к американской может установиться на отметке 25,2 гривни за доллар 

Что будет с курсом доллара в Украине. Фото: архив
Что будет с курсом доллара в Украине. Фото: архив

В Украине продолжается укрепление гривни. На разных сегментах валютного рынка доллар за прошедшую неделю подешевел на 0,6-0,8%. За неделю официальный курс доллара снизился с 25,70 до 25,49 гривни. Средневзвешенный курс на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 25,63 до 25,42 гривни. Уже к концу этой недели, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, наличный доллар в банках будет котироваться около 25,2/25,5 гривен.

"На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения существующего тренда на снижение доллара к гривне. Официальный курс доллара и его стоимость на межбанке может опуститься в район 25,2-25,3 гривни, а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,2/25,5 гривен", – прогнозирует Вадим Иосуб.

"Официальный курс доллара и его стоимость на межбанке может опуститься в район 25,2-25,3 гривни, а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,2/25,5 гривен", – прогнозирует Вадим Иосуб.

Укрепление гривни идет последовательно каждый день, без намека даже на краткосрочную волатильность в обратную сторону, отмечает эксперт. Выход НБУ на межбанк в первый день недели для покупки валюты становится уже своеобразной традицией. На этот раз Нацбанк заявил о желании купить 100 миллионов долларов, тогда как ранее в этом месяце заявленный объем покупок составлял 50 миллионов долларов.

Напомним, как ранее писал сайт "Сегодня", лето – традиционно период укрепление гривни. В это время традиционно высокие цены на сырье, кроме того, аграрии заводят выручку и национальная валюта укрепляется. Этот период, уверен аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, – лучшее время для покупки доллара. Так, если в январе этого года 100 долларов можно было купить за 2 690 гривен, на данный момент за такую же сумму валюты придется отдать примерно на 100 гривен меньше.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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