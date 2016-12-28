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В Украине резко подскочил курс доллара http://www.segodnya.ua/img/article/7837/86_main.1482906193.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/86_tn.1482906193.jpg Финансы Набцнак понизил официальный курс гривни ко всем основным инвалютам

В Украине резко подскочил курс доллара

Сегодня, 08:22

Набцнак понизил официальный курс гривни ко всем основным инвалютам

Доллар и евро заметно подорожали
Доллар и евро заметно подорожали. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

На сегодня, 28 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

доллар США – 26,65 грн;
евро – 27,83 грн;
10 российских рублей – 4,37 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился саразу на 36 копеек. Курс растет второй день подряд.

Евро вырос на 29 копеек. Российский рубль "поправился" на пять копеек.

Во вторник, 27 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара повысился на 28 – 32 копейки. Торги закрылись котировками 26,6/26,7 гривни за доллар. Курс евро на межбанке вырос на 26 – 29 копеек и составил 27,8/27,89 гривни за евро. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, НБУ объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.
доллар, нбу, бюджет, курс, евро, гривня, курс валют, курс доллара, 28 января
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Источник:

"Сегодня"

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