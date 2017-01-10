Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
В Украине резко взлетел курс доллара http://www.segodnya.ua/img/article/7867/2_main.1484029652.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/2_tn.1484029652.jpg Финансы "Зеленый" пробил психологическую отметку, а евро вырос в цене больше чем на гривню

В Украине резко взлетел курс доллара

Сегодня, 08:26

"Зеленый" пробил психологическую отметку, а евро вырос в цене больше чем на гривню

В Украине подорожал доллар
В Украине подорожал доллар

На сегодня, 10 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

доллар США – 27,02 грн;
евро – 28,61 грн;
10 российских рублей – 4,45 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями 6 января вырос сразу на 74 копейки, одним махом отыграв все падение, зафиксированное после нового года. 

Евро вырос на 1,01 грн. Российский рубль "поправился" на 12 копеек.

Напомним, 6 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 74 – 85 копеек. Торги закрылись котировками 27 – 27 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. Превышение этого уровня, по мнению аналитиков, возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк.

Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носит ситуативный характер.
банк, доллар, нбу, курс, национальный банк, курс доллара, Минфин Украины
Все новости по теме Курс валют.

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине резко взлетел курс доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Финаналитики считают крупные банки более надежными, чем небольшие Фото из архива "Сегодня"

Прогноз по банкам до весны: что будет с курсом доллара и какие ставки по кредитам и депозитам

Сегодня, 07:11

К весне нацвалюта немного просядет, а кредиты на авто станут доступнее в конце года

Невероятное

В разные времена в виде денег использовались разные предметы, которые представляли ценность для людей той или иной эпохи

Интересные факты о деньгах

Вчера, 05:35

Деньги у разных людей вызывают разные эмоции - радость, гордость, спокойствие, зависть и даже разочарование

Харьков

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото из открытых источников

Под Харьковом в ДТП попало авто банка, перевозившее деньги

8 Января, 23:17

По неизвестным причинам, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo 

Украина

Показатели экономики улучшаются. Фото: архив

Итоги первой недели года в цифрах: запрет на расчеты наличными свыше 50 тыс. грн и рост доходов госбюджета

8 Января, 07:40

Показатели экономики улучшаются, но отстают от запланированных, а запасы газа уменьшаются быстрее, чем ожидалось

ЖКХ

Что подорожает в 2017-м. Фото: архив

Что будет с коммуналкой в 2017-м: подорожает свет, газ и вода

7 Января, 07:34

Эксперты прогнозируют, что рост стоимости импортного газа приведет к тому, что правительству придется пересмотреть тарифы на голубое топливо для населения 

Финансы

НБУ дал пояснение к новому ограничению по расчету наличкой. Фото: zn.ua

НБУ объяснил, как рассчитываться наличкой по новым правилам

6 Января, 17:23

Лимиты на наличные платежи по-разному работают для расчетов с физическими и юридическими лицами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.