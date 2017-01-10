В Украине резко взлетел курс доллара

"Зеленый" пробил психологическую отметку, а евро вырос в цене больше чем на гривню

На сегодня, 10 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,02 грн;

1 евро – 28,61 грн;

10 российских рублей – 4,45 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями 6 января вырос сразу на 74 копейки, одним махом отыграв все падение, зафиксированное после нового года.

Евро вырос на 1,01 грн. Российский рубль "поправился" на 12 копеек.

Напомним, 6 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 74 – 85 копеек. Торги закрылись котировками 27 – 27 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. Превышение этого уровня, по мнению аналитиков, возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк.

Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носит ситуативный характер.