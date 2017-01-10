В Украине резко взлетел курс доллара
"Зеленый" пробил психологическую отметку, а евро вырос в цене больше чем на гривню
На сегодня, 10 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 27,02 грн;
1 евро – 28,61 грн;
10 российских рублей – 4,45 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями 6 января вырос сразу на 74 копейки, одним махом отыграв все падение, зафиксированное после нового года.
Евро вырос на 1,01 грн. Российский рубль "поправился" на 12 копеек.
Напомним, 6 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 74 – 85 копеек. Торги закрылись котировками 27 – 27 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. Превышение этого уровня, по мнению аналитиков, возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк.
Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носит ситуативный характер.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, с начала 2016 года девальвация гривни составила 6,9%. В новом году, по прогнозам экспертов, гривня продолжит снижаться по отношению к американской валюте.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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