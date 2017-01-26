В Украине сформировалась культура мошенничества – НБУ

Вчера, 15:06

В Нацбанке рассказали, как мошенничество заемщиков влияет на приоритеты при кредитовании бизнеса в Украине

В НБУ рассказали о мошенничестве крупных заемщиков. Фото: focus.ua
В НБУ рассказали о мошенничестве крупных заемщиков. Фото: focus.ua

В Украине сформировалась культура мошенничества, что является одним из факторов, тормозящих восстановление кредитования. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.

"Ключевой риск банка – юридический. У нас, к сожалению, сложилась культура мошенничества", – сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в среду.

Малые и средние предприятия становятся более привлекательными для предоставления займов – Ваврищук

Чиновник пояснил, что крупные заемщики располагают достаточным инструментарием, чтобы добиваться неуплаты по кредитам и часто злоупотребляют этим.

В связи с этим, он подчеркнул, что без повышения уровня защиты кредитора, восстановления кредитования экономики не произойдет.

Директор департамента финансовой стабильности НБУ также отметил, что данный фактор привел к изменению приоритетов в кредитовании: малые и средние предприятия становятся более привлекательными для предоставления займов, поскольку имеют меньший потенциал для борьбы с банками.

При этом он подчеркнул, что корпоративный сектор в Украине перекредитован: по соотношению кредитов корпоративного сектора к ВВП Украины лидер среди стран Центральной и Восточной Европы, тогда как по соотношению кредитов физическим лицам к ВВП – на последнем месте.

"Корпоративный сектор в Украине все еще очень закредитован… сектор домохозяйств имеет огромный потенциал для роста", – подчеркнул он.

По его словам, уровень долговой нагрузки зашкаливает по целым секторам экономики: прибыль предприятий значительно меньше, чем их долги.

При этом Ваврищук отметил, что бизнес может повлиять на кредитную атмосферу в Украине.

"Корпоративному сектору нужно нормализовать долговую нагрузку, стать привлекательными для нового кредитования. И тогда процесс (кредитования – Ред.) восстановится – в этом нет никаких сомнений, ликвидность у банков есть", – рассказал Ваврищук.

По его словам, к такой ситуации привело, среди прочего, неконсервативное кредитование в докризисный период: менеджеры банков боролись за долю на рынке кредитования, а не за качество займов.

Напомним, НБУ ожидает замедления инфляции и снижения процентных ставок в 2017 году и в среднесрочной перспективе.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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