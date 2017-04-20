В Украине упал курс доллара
Рубль в официальный курсах НБУ отыграл вчерашний рост, а евро продолжает дорожать
На сегодня, 20 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,78 грн;
1 евро – 28,72 грн;
10 российских рублей – 4,76 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на шесть копеек.
Курс евро вырос на пять копеек. Российский рубль "похудел" на три копейки, отыграв вчерашний рост.
В среду, 19 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на две-три копейки в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,76 – 26,79 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Перед этим заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни пока продолжит тенденцию к укреплению.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн за доллар. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным. В то же время за 2017-1018 год, по расчетам Минэкономики, доллар может подскочить до 35 грн;
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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