В Украине упал курс доллара

Сегодня, 09:03

Рубль в официальный курсах НБУ отыграл вчерашний рост, а евро продолжает дорожать

Доллар стал дешевле. Фото: AFP
Доллар стал дешевле. Фото: AFP

На сегодня, 20 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

доллар США – 26,78 грн;
евро – 28,72 грн;
10 российских рублей – 4,76 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на шесть копеек.

Курс евро вырос на пять копеек. Российский рубль "похудел" на три копейки, отыграв вчерашний рост.

В среду, 19 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на две-три копейки в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,76 –  26,79 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Перед этим заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни пока продолжит тенденцию к укреплению.
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