В Украине упростили правила выдачи кредитов

В Украине упростили правила предоставления кредитов. Нацбанк несколько смягчил требования по оценке заемщиков и формированию резервов, которые тестировались с лета 2016 г. и полностью вступили в силу с 1 января 2017 г. Так, НБУ успросит оформление займов в нескольких случаях, пишет UBR.

1. Залог под замок

Отменяется прошлогоднее требование НБУ о том, что кредит может выделяться только под залог того товара предприятия, который расположен в помещении, принадлежащем банку. Залог разрешили хранить на территории заемщика.

"Правила остались жесткими. Но если критерии покрытия кредитного риска выполнены, то возможность принимать товар в залог есть. Единственное, что банк теперь должен контролировать наличие залога каждый месяц, а не один раз в три месяца, как ранее", — объяснил и.о. председателя правления Вектор-банка Олег Фесенко.

2. Чужие дефолты ни при чем

От банка-кредитора больше не будут требовать снижать класс заемщика, если его отнесли в категорию дефолтных в другом банке. То есть банк сможет серьезно сэкономить на резервах: дополнительно "замораживать" на счете не 100% суммы выдаваемого кредита, а от 0,5% до 70% займа. В зависимости от той оценки, которая будет присвоена заемщику.

"В одном банке компания обслуживает кредит, платит процент, гасит тело, а в банке через дорогу не обслуживает, например, из-за споров или судов. Зачем же банку, где кредиты гасятся, понижать класс заемщика, ухудшать условия и увеличивать резервирование", — отметил директор казначейства Коммерческого индустриального банка Андрей Пономарев.

3. Своя оценка всему голова

При финансировании инвестиционных проектов (строительство разных объектов) банкам разрешили до 1 января 2019 г. самостоятельно определять дефолтный коэффициент, который будет присваиваться заемщику. И самим решать, сколько формировать резервов.

Как отметил Фесенко, банкам можно разработать свою методику с обоснованием всех составляющих оценки, рассчитывать будущие финансовые потоки по проекту. Ранее требования по оценке должны были вписаться в общую концепцию определения класса заемщика, что было непросто из-за индивидуальных различий проектов, задержек строительства, изменения их планов.

Риски инвестиционных проектов банки оценят сами

"Проекты разные, при строительстве возникали задержки и подвести все изменения под единую схему было невозможно. И банкам надо было каждый раз спрашивать у НБУ — правильно ли они оценивают риск? Теперь же они смогут работать по своей методике", — заметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Это должно серьезно упростить кредитование инвестпроектов в Украине.

"Проект строительства завода рассчитан на 5 – 7 лет и его интегральный показатель финансового состояния можно будет оценить только после завершения строительства. А какое его финансовое состояние вначале? Нулевое. И что, если выдаем, допустим, 10 млн грн, то под нулевое финсостояние резервировать тоже на 10 млн грн пока проект не заработает? Поэтому банкам дали люфт в установлении класса заемщика, что уменьшает в дальнейшем требования по резервам в разы", — прокомментировал нововведение председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

4. Валютное послабление

Экспортерам больше не будут отказывать в кредитовании из-за проблем с поступлением валютной выручки. Их не буду брать в расчет при присваивании заемщику класса и формировании банками резервов, как это было ранее: если выручка поступала в недостаточном объеме, банк тут же снижал класс заемщика. После чего приходилось требовать у компании дополнительный залог и формировать большие резервы. Теперь же банк будет учитывать валютные риски только в изменении ключевых финансовых показателях.

"Те клиенты, которые управляют своими валютными рисками и существенно не теряют в рентабельности и капитале в случае негативной динами курса, будут иметь стабильную оценку и не потребуют дополнительного резервирования от банка", — заверила заместитель председателя правления Таскомбанка Иван Альмяшев.

Новый подход сделает куда проще кредитование украинских экспортеров, которые отправляют свои товары за границу и активно кредитуются в банках пока дожидаются денег за свой товар. "Если поставки и выручка того же зернотрейдера идут по сезонам, и весной поступления валюты падают/отсутствуют, то по ряду требований такого заемщика надо было оценивать, как ненадежного и увеличивать под него резерв. Это требование убрали", — уточнил Охрименко.

5. Государственная фобия

Новым документом смягчаются требования по кредитованию банками госструктур, которым коммерческие банки в последние полгода часто отказывали в кредитовании. Речь о предприятиях, в которых Украине принадлежит 51% акций. Таким заемщикам показатель потерь при дефолте снизили с 45% до 30%. Это упростило жизнь банкам — уменьшило требования по их резервам.

"Теперь даже чисто государственные структуры можно финансировать. Они возвращают кредиты за счет рефинансирования в других банках: срок погашения ссуды подошел — объявляется тендер и за счет привлечения средств другого банка, гасится задолженность. Они живут в таком режиме в последние годы", — констатировал Владислав Кравец.

6. Из ОСМД сделали заемщиков

В новом документе Нацбанк установил требования по оценке рисков при кредитовании объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). До сих пор им часто отказывали в кредитовании из-за того, что у потенциальных заемщиков на было классической отчетности. Теперь же НБУ дал разъяснения, как с ними работать. Так что банки должны перестать так часто отказывать ОСМД в кредитовании.

"Банки хотели работать с ОСМД, но не понимали, как это делать и что будет залогом. Вопрос залогов — важный сдерживающий фактор. Но как показала уже практика, это по сути безрисковый сегмент для кредитования. Жильцы исправно выплачивают кредиты", — отметил Фесенко.

7. Открытые данные

Кредиторам разрешается использовать для оценки кредитных рисков отчетность компаний, которая находится в публичном доступе: на официальных сайтах предприятий, общедоступной базе НКЦБФР, официальных изданиях ВСУ, КМУ. Это упрощает получение сведений для анализа и экономит время финансистов.

"Надо было собирать бумажную отчетность, с подписями и печатями, везти ее в банк или отправлять своего сотрудника в компанию. Теперь потребность в логистике отпадает, достаточно отчетности на сайтах, которая есть официальной для расчета финансовых показателей заемщика", — подчеркнул Кравец.

Что все это даст?

Ключевой момент большинства новаций — экономия банков на резервах. Для финансистов это важно, ведь как только они видят необходимость крупных заморозок денег, почти всегда отказывают заемщикам в кредитовании. Теперь отказов должно стать меньше, говорят эксперты.

"Новые правила делают более объективной оценку рисков. На фоне определенных экономических факторов они должны привести к росту объемов кредитов со временем. Увеличение будет не за счет высокорисковых операций, а за счет более объективной оценки рисков там, где ранее все было жестко зарегулировано", — уточняет директор по юридическим вопросам Банка Кредит Днепр Максим Гринченко.

Но общий экономический и правовой фон на кредитном рынке не изменился, омечают специалиста. Эксперты перечисляют такие проблемы:

банки не защищены от недобросовестных заемщиков;

суды заангажированы;

долговая нагрузка на заемщиков высокая;

банки отягощены большими резервами под кредитные невозвраты;

у кредиторов катастрофически не хватает долгосрочного ресурса для кредитования.

Неоднозначными нормами назвали исключение ряда залогов, как например, имущественные права, из расчета риска. Теперь они признаны полностью неприемлемым обеспечением. Таким же спорным является требование подписи залогодателя на актах проверки (ранее такого жесткого требования не было), или нормы в отношении проблемных заемщиков и активов в зоне боевых действий и в Крыму. "По таким активам нет возможности нанять внешнюю компанию для инспекции", — подчеркнул Гринченко.

Финансисты рассчитывают на появление со временем нового постановления Нацбанка, еще серьезней упрощающего требования к оценке заемщиков. Пока же обещают нарастить объемы кредитования не более чем на 10%.