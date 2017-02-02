В Украине закончились крупные банкротства банков – Гонтарева

Сегодня, 13:05

Уход с рынка мелких банков влияния на рынок уже не окажет, уверена глава НБУ

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ
Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет. Об этом она заявила в интервью "ЛІГА.net".

"У нас 40 банков по активам составляли 97% всей системы. Из первой двадцатки вы уже видели, кто не выжил. Вторая двадцатка сдала тест 1 января 2017 года. Ушли "Платинум" и Фортуна-Банк. Остались банки, которые составляют 3% от активов системы", – сказала глава НБУ.

Гонтарева считает, что вероятный уход с рынка некоторых мелких банков никакого влияния на банковский и валютный рынки уже не окажет.

Напомним, 2016 год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Перечень действующих банков сократился еще на пару десятков, и "здоровых" финучреждений в стране теперь меньше сотни.

Также, как сообщали СМИ, за два года физические лица вывели из банковской системы Украины 11 млрд долларов.
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