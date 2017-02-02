В Украине закончились крупные банкротства банков – Гонтарева

Уход с рынка мелких банков влияния на рынок уже не окажет, уверена глава НБУ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет. Об этом она заявила в интервью "ЛІГА.net".

"У нас 40 банков по активам составляли 97% всей системы. Из первой двадцатки вы уже видели, кто не выжил. Вторая двадцатка сдала тест 1 января 2017 года. Ушли "Платинум" и Фортуна-Банк. Остались банки, которые составляют 3% от активов системы", – сказала глава НБУ.

Гонтарева считает, что вероятный уход с рынка некоторых мелких банков никакого влияния на банковский и валютный рынки уже не окажет.

Напомним, 2016 год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Перечень действующих банков сократился еще на пару десятков, и "здоровых" финучреждений в стране теперь меньше сотни.

Также, как сообщали СМИ, за два года физические лица вывели из банковской системы Украины 11 млрд долларов.