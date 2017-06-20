В Украине закончился банковский кризис – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) утверждает, что кризис в украинском банковском секторе уже завершился. Об этом свидетельствует индекс стресса банковской системы, который вернулся к докризисным значениям, заявил директор департамента финансовой стабильности НБК Виталий Ваврищук.

"Сейчас индекс находится буквально на докризисных значениях. То есть мы можем говорить, что уровень стресса является достаточно низким и мы пережили кризис", – сказал Ваврищук.

Индекс стремительно снижался в течение последнего полугода, а небольшой всплеск значение индекса в период национализации ПриватБанка был краткосрочным, уточнил Ваврищук.

Напомним, ранее НБУ предложил усовершенствовать порядок открытия, использования и привлечения средств на счета клиентов банков, а также осуществления безналичных расчетов.