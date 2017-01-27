В Украине замер доллар и падает курс евро

Российский рубль тоже убавил в цене в официальных курсах НБУ

На сегодня, 27 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,21 грн;

1 евро – 29,11 грн;

10 российских рублей – 4,56 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 1 копейку, оставшись на уровнях двухнедельной давности. Доллар до этого дешевел шесть дней подряд.

Евро упал на 11 копеек. Российский рубль "похудел" на 3 копейки.

Напомним, 25 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 4 копейки. Торги закрылись котировками 27,17 – 27,2 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты говорят, что январское снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале. Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.