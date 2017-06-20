В Украине замер курс доллара

Сегодня, 08:44

Евровалюта дорожает в официальных курсах Национального банка

Доллар не изменился в цене
Доллар не изменился в цене. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

На сегодня, 20 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

доллар США – 26,02 грн;
1 евро – 29,14 грн;
10 российских рублей – 4,49 грн.

Таким образом, курс доллара практически не изменился по сравнению со вчерашними значениями и остался выше психологической отметки в 26 грн.

Курс евро вырос на 10 копеек. Рубль "похудел" на четыре копейки.

В понедельник, 19 июня, курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на копейку в покупке и продаже, торги завершились котировками 26,02 –  26,03 грн/долл. Евро торговался на уровне 29,07 – 29,09 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

С начала года курс доллара в Украине в среднем снизился с 27 до 26,2 гривен. Основная причина для укрепления украинской валюты, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, – высокие выручки от аграрной продукции. 
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Источник:

"Сегодня"

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