В Украине замер курс доллара
Евровалюта дорожает в официальных курсах Национального банка
На сегодня, 20 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,02 грн;
1 евро – 29,14 грн;
10 российских рублей – 4,49 грн.
Таким образом, курс доллара практически не изменился по сравнению со вчерашними значениями и остался выше психологической отметки в 26 грн.
Курс евро вырос на 10 копеек. Рубль "похудел" на четыре копейки.
В понедельник, 19 июня, курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на копейку в покупке и продаже, торги завершились котировками 26,02 – 26,03 грн/долл. Евро торговался на уровне 29,07 – 29,09 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
С начала года курс доллара в Украине в среднем снизился с 27 до 26,2 гривен. Основная причина для укрепления украинской валюты, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, – высокие выручки от аграрной продукции.
- По итогам 2017 года Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн за доллар;
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
Вы сейчас просматриваете новость "В Украине замер курс доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии