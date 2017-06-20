В Украине замер курс доллара

На сегодня, 20 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,02 грн;

1 евро – 29,14 грн;

10 российских рублей – 4,49 грн.

Таким образом, курс доллара практически не изменился по сравнению со вчерашними значениями и остался выше психологической отметки в 26 грн.

Курс евро вырос на 10 копеек. Рубль "похудел" на четыре копейки.

В понедельник, 19 июня, курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на копейку в покупке и продаже, торги завершились котировками 26,02 – 26,03 грн/долл. Евро торговался на уровне 29,07 – 29,09 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

С начала года курс доллара в Украине в среднем снизился с 27 до 26,2 гривен. Основная причина для укрепления украинской валюты, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, – высокие выручки от аграрной продукции.