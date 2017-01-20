Вкладчикам "Михайловского" возобновили выплаты: куда идти за деньгами

Банк, осуществляющий выплату, определяется в зависимости от места "прописки", указанного при заключении договора с "Михайловским"

Сегодня, 20 января, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возобновляет выплаты вкладчиками банка "Михайловский". Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На этот раз деньги получат вкладчики, подавшие заявления до 30 декабря 2016 года включительно. Заявления, поданные позже, будут включены в следующий реестр на выплату.

"Прием заявлений продолжается и будет продолжаться до завершения процедуры ликвидации ПАО "Михайловского", – уверяют в ФГВФЛ.

Для получения средств вкладчики с 20 января 2017 года до 2 марта 2017 включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов Фонда: Альфа Банк; ПУМБ и ТАСкомбанк.

"Банк, осуществляющий выплату средств, определяется в зависимости от места регистрации проживания по паспорту, указанном вкладчиками при заключении договора банковского вклада/ счета с банком "Михайловский", – напоминают в Фонде.

С 15 июля по 1 декабря 2016 года возмещения уже получили почти 22 тыс. вкладчиков банка "Михайловский" на сумму 1,29 млрд грн.

Напомним, 19 ноября 2016 года вступил в силу предложенный президентом Украины Петром Порошенко Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг" – Верховная Рада Украины отдалав за него 285 голосов народных депутатов.

Согласно принятому закону, формируется перечень физических лиц, приравненных к вкладчикам ПАО "Банк Михайловский" для включения их в общий реестр на выплаты.

Как отметила заместительница главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой Катерина Рожкова, принятый Верховной Радой закон касается конкретных операций физлиц с финансовыми небанковскими учреждениями, а потому вкладчики банков должны будут по-прежнему следовать требованиям законодательства в части гарантирования вкладов.