Что такое энергоаудит и как узнать, куда уходит тепло из дома

С повышением тарифов на "коммуналку" украинцы все чаще жалуются на несоответствие сумм в платежках за отопление тому комфорту, который мы получаем. Как сособственники дома, в котором проживаем, мы обладаем широким спектром возможностей для того, чтобы платить меньше, а жить теплее. Никто, кроме нас самих, не мешает нам сделать свой дом защищенней от холода, а систему отопления — эффективней. Но для этого нужно знать, где мы теряем и на чем можем приобрести. Речь идет об энергоаудите дома. С ним есть смысл познакомиться поближе еще и потому, что у власть имущих руки чешутся сделать его для нас обязательным — по крайней мере, такая норма содержалась в проекте Закона "Об энергетической эффективности зданий", который пока вернули на доработку. Чтобы разобраться, что такое энергоаудит, мы, вооружившись тепловизором, вместе с менеджером компании "ДТЭК ЭСКО" Сергеем Свистюком отправились изучать теплопотери.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ

Энергоаудит здания начинается с желания его собственника, поскольку дело это у нас добровольное. Например, владельца не устраивает, что в квартире холодновато как-то, или приходится слишком много платить за тепло, или и то и другое одновременно. Если такие вопросы мучают, можно обратиться в специализированную компанию, занимающуюся энергосбережением, или в свою энергоснабжающую компанию (например, в Киеве энергоаудит можно заказать в любом из центров обслуживания клиентов "Киевэнерго" или прямо на сайте этой организации, там же можно глянуть карту энергоэффективности — вдруг уже есть данные по вашему дому).

АНКЕТА. Далее следует этап сбора информации. Заказчику надо заполнить опросный лист — подробную анкету, где, в частности, нужно указать такие данные: год сдачи здания в эксплуатацию; типовой проект; количество этажей, подъездов, квартир, жителей; отапливаемая площадь и отапливаемый объем; размеры здания; описание системы отопления (марка котла, тип и количество батарей, изоляция труб и т.д.) и системы горячего водоснабжения; потребление основных видов энергии за последние 3 года и т. д. "Заказчик не всегда может собрать сам столько информации, поэтому делаем это вместе", — говорит Сергей Свистюк.

ОБСЛЕДОВАНИЕ. Есть государственные строительные нормы, которые так и называются — "Тепловая изоляция зданий". Они регламентируют количество теплоэнергии на отопление, которое должно быть в здании. И уже анализ данных в анкете позволяет сделать ряд выводов. "Когда мы сравниваем фактическое положение дел с нормативом, мы отмечаем, что либо это здание соответствует нормам, либо в нем есть потенциал для экономии", — говорит Свистюк. Далее следует обследование с использованием тепловизора: оно показывает реальное положение дел с потерями тепла. При этом обследуются все конструкции здания. После этого разрабатывается система мероприятий, которые должны устранить энергопотери: по стенам и окнам, по системе вентиляции, отопления и горячего водоснабжения. На все про все — сбор информации, анализ, расчеты, формирование отчета, — отводится 15 дней.

СТОИМОСТЬ. Во сколько обойдется аудит, зависит от размеров здания. Обычная старая пятиэтажка может потянуть порядка 9,5 тыс. грн, а современное здание — 12 тыс. грн. Частный дом площадью в 150 кв.м — примерно 6 тыс. грн. Обычная киевская квартира — не более 2 тыс. грн, но точную цену аудита в каждом случае определяют индивидуально.

НАГЛЯДНО: КРАСНЕЕ — ЗНАЧИТ ГОРЯЧЕЕ

На дисплее тепловизора можно наблюдать распределение температуры на исследуемой поверхности. В нашем случае речь идет о строительных конструкциях и элементах инженерной инфраструктуры здания. При этом, чем теплее цвет участка картинки, тем выше температура на реальном объекте. Это позволяет с первого взгляда не только увидеть зоны утечки тепла, но и оценить их вклад в эту вакханалию расточительности.

ХОЛОД: ЦВЕТ СТЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ СИНИМ

Если стены здания имеют действительно хорошую теплоизоляцию, то на их внешней поверхности должна быть та же температура, что и на улице. На дисплее тепловизора, в идеале, цвет стен должен быть синий — как на этой фотографии. Но не спешите завидовать жителям этих квартир: на самом деле в этот момент тепловизор "всматривается" в холодный столб в нескольких метрах перед собой. Когда он "переведет взгляд" на расположенную дальше стену, дисплей расцветет "теплыми" пятнами — на 2 градуса выше, чем окружающий воздух.

ПРОРВА: КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Внутри подъезда температура должна быть 15—16 °С, а на внутренней поверхности внешней стены — на 4 °С ниже. На самом деле в этом подъезде — 7—8 °С, а на стене — 4 °С. При этом рядом находится раскаленная батарея отопления. Получается, все, что люди платят за это отопление, уходит в такие дыры в стекле и неутепленную и неплотно закрытую входную металлическую дверь, на внутренней поверхности которой — минусовая температура. Это и называется "отапливать улицу".

РОСКОШЬ: ПОДАРОК ЖИВОТНЫМ ОТ ЖИЛЬЦОВ

В подвале должна быть температура 11—13 °С. В этом подвале, невзирая на сквозные дыры в окнах, через которые дует холодом, гораздо теплее — 22 °С. Сюда можно спускаться погреться из квартир дома: своего рода гуманитарная помощь от жильцов дома котам. Источник излишнего тепла — недостаточно заизолированные трубы. На фотографии видны открытые металлические детали, тогда как закрыто теплоизолятором должно быть все — и фланцы, и болты. Ручки снимаются, чтобы через них не шло тепло, и ставят съемную изоляцию-"скорлупу".

ЕСТЬ ГДЕ СЭКОНОМИТЬ

Как у большинства домов старой постройки, здесь есть большой потенциал для снижения затрат на энергию. Самые очевидные шаги — теплоизоляция конструкций: стен, окон и дверей, перекрытий, труб отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, в этом доме нет погодного регулирования отопления, его тепловой пункт не автоматизирован.

БЕТОН: ВЕТЕР ПО ГОЛОВАМ

А это уже новое строительство — конструкция каркасного типа. Красные линии на дисплее тепловизора (и светло-серые на стене дома) — это бетон перекрытий между этажами. Он не изолирован, поэтому через него идут потери тепла на улицу. Это так называемые мостики холода. Если вентиляция в помещениях квартир организована неправильно, по углам будет собираться влага.

"ПОРТРЕТ": ТАК ВЫГЛЯДИТ ОТЧЕТ

Вот так примерно выглядит большинство страниц отчета об испытании с использованием тепловизионной камеры. Все эти десятки страниц составляют тепловой портрет наружных поверхностей, подъездов и лестничных клеток, подвалов и технических этажей. Кстати, обратите внимание на крестик на термографии, помеченный М1: это пример того, как радиатор центрального отопления "просвечивает" теплом прямо на улицу, чтобы поддерживать на внешней стороне стены температуру в 1,2 °C.

ОТКУДА РУКИ?

С одной стороны — очевидно, что энергетический аудит в первую очередь должен быть интересен обитателям домов старой, еще советской постройки. Мол, о цене энергоносителей тогда думать было не принято, поэтому тогдашние нормы относительно энергосбережения были бесконечно далеки от нынешних представлений об эффективности. Плюс знаменитая советская кампанейщина, "выполним и перевыполним!", "сдадим досрочно!", авралы в конце квартала и вообще откровенно наплевательское отношение к качеству работ во всех отраслях — кроме военной и космической. Да и время не делает здания лучше, они еще и ветшают естественным образом. Но при всем этом не надо думать, что все старые добрые советские традиции в нашем строительстве благополучно почили.

Выше мы уже приводили пример нового дома, где бетонные перекрытия превращены в гигантские мостики холода. А ведь люди наверняка платили немалые деньги, в том числе и за то, чтобы жить в теплых квартирах, соответствующих современным стандартам. Но в данном случае грубые ошибки были допущены уже на этапе проектирования. Теоретически покупатели (будь они достаточно осведомлены в этих вопросах) могли бы с самого начала спросить у застройщика: "Мил человек, а что это у тебя тут за несуразности в проекте?" На практике абсолютное большинство простых граждан на такие детали внимания просто не обращают. Кроме того, частенько застройщики вносят изменения в проект прямо по ходу строительства: рисовали одно — а построили немного другое, чтобы было дешевле.

Но даже если вы (или приглашенный вами эксперт) внимательно изучили проект, если в него не было внесено никаких изменений, это еще не значит, что с теплом в доме у вас не будет проблем. Сергей Свистюк приводит пример обследования, которое проводили в одном недавно построенном, теоретически очень хорошо утепленном доме — здание было осчастливлено так называемым вентилируемым теплым фасадом. "Люди купили новую квартиру на последнем этаже, а им некомфортно, — рассказывает Свистюк. — Мы провели тепловизионное обследование. Оказалось, что есть два места, где под внешним фасадом отсутствует теплоизоляция. Но и это еще не все. Квартира двухуровневая, и на втором уровне почему-то холодно. Как выяснилось, перекрытие вообще не было утеплено". Куда делась теплоизоляция из-под фасада и почему ее вообще не оказалось на перекрытии — украли, забыли, не успели или не сумели нормально сделать, — это загадка. И теперь ответ на нее ищут несчастные жильцы.