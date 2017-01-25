Финляндия поможет Украине с энергоэффективностью – Зубко

Сегодня, 11:26

Вице-премьер уточнил, что в рамках создаваемого Фонда энергоэффективности планируется применять современные технические решения

Геннадий Зубко. Фото: Facebook
Геннадий Зубко. Фото: Facebook

Финляндия, тратящая на отопление жилищного сектора в пять раз меньше Украины, предоставит Украине свои технические решения для повышения энергоэффективности. Об этом сообщил вице-премьер – министр регионального развития и строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Мы будем работать по меморандуму в двух направлениях: первое – это развитие возобновляемой энергии, и второе направление – это внедрение лучших технических решений, которые максимально позволяют сохранить энергию", – прокомментировал он подписание 24 января в Хельсинки меморандума о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики ("зеленой энергетики") и альтернативных видов между Украиной и Финляндией.

Зубко уточнил, что применять эти современные технические решения планируется в рамках создаваемого Фонда энергоэффективности.

По его словам, правительства двух стран создадут две рабочие группы, которые помимо технических решений займутся также вопросами стандартов, которые нужны Украине для повышения энергоэфективности. Первая такая рабочая группа прибудет в Украину уже 7-8 февраля, добавил вице-премьер.

Он напомнил, что у Украины с Финляндией установились очень тесные отношения по программе Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), которая внедряет муниципальные проекты в Украине, касающиеся термомодернизации и энергосбережения, в частности, утепление школ, детсадов и модернизация коммунальных предприятий.

По словам Зубко, суммарный кредитный портфель NEFCO в Украине составляет 44 млн евро, которые поддержаны 16 млн евро грантовых средств.
Украина, Финляндия, отопление, утепление, развитие, проекты, вице-премьер, модернизация, энергоэффективность, зубко, в Украину, Хельсинки

Вы сейчас просматриваете новость "Финляндия поможет Украине с энергоэффективностью – Зубко". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Минрегион будет финансировать повышение энергоэффективности объектов социальной инфраструктуры. Фото: metaprom.ru

В Минрегионе назвали приоритет для финансирования Фондом регионального развития

Вчера, 18:21

Согласно сообщению, на первом месте - энергоэффективность социальной инфраструктуры

Украина

Порошенко встретился с спикером парламента Финляндии. Фото: president.gov.ua

Порошенко обратился с призывом к парламенту Финляндии

Вчера, 17:43

Глава государства подчеркнул готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Финляндией, в частности и на парламентском уровне

Украина

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Перестаньте убивать украинцев": Порошенко жестко ответил российским журналистам

Вчера, 17:01

Президент Украины в Хельсинки отказался отвечать на вопросы представителей российских СМИ

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко о кибератаках России: Украина может контратаковать

Вчера, 13:24

В стране создано очень сильное киберподразделение, отметил президент

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко: Мы будем рады, если Запад отменит санкции против России при одном условии

Вчера, 13:12

Кремль должен полностью выполнить Минские соглашения, подчеркнул президент

Политика

Петр Порошенко и Саули Ниинисте. Фото: president.gov.ua

Порошенко попросил президента Финляндии усилить давление на Россию

Вчера, 13:03

Кремль должен освободить украинских заложников, подчеркнул президент

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Преодолевая агрессию со стороны РФ, Украина получает едва ли не лучший опыт в мире – Порошенко

Вчера, 12:53

Киев готов присоединиться к деятельности Центра противодействия гибридным угрозам в Хельсинки, отметил президент

Экономика

Украина и Финляндия активизируют энергосотрудничество. Фото: president.gov.ua

"Северный поток-2" несет политические риски - Порошенко

Вчера, 12:37

Президент Украины рассчитывают на поддержку Финляндии в энергетическом вопросе

Политика

Саули Ниинисте. Фото: AFP

Президент Финляндии осудил Россию за аннексию Крыма

Вчера, 12:06

Саули Ниинисте заверил Порошенко в поддержке евроинтеграции Украины

Общество

Геннадий Зубко. Фото: Facebook

Эстония выделит Украине почти 6 млн евро - Минрегион

Вчера, 10:45

Как сообщил Зубко, средства будут направлены на развитие проекта децентрализации и электронного самоуправления

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования