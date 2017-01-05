Глава "Нафтогаза" объяснил, когда в Украине монетизируют субсидии

Коболев уверен, что пора повышать стимулы для экономии "коммуналки"

Украинцы могут начать получть монетизированные ЖКХ-субсидии уже в апреле 2017 года. Такой прогноз озвучил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает "Укринформ".

Как отметил Коболев, речь идет о возвращении средств, которые украинские семьи смогли сэкономить на коммунальных услугах. Сейчас в правительстве разрабатывают механизм расчета по субсидии и дальнейший перевод средств со спецсчетов на собственные счета потребителей.

"Если потребителю было начислено 100 гривен, а он использовал 80 гривер, по моему глубокому убеждению, и это подтверждает международная практика, остаток 20 грн должен быть передан этом потребителю – как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил", – считает Коболев.

Он также отметил, что сейчас стимулов экономить не хватает – потребители перестали уменьшать потребление газа при повышении температуры.

"Это очень угрожающая тенденция, указывающая на то, что уменьшены стимулы для экономии. Эти стимулы надо возвращать ", – заявил глава" Нафтогаза ".

Напомним, ранее Коболев отмечал, что монетизация субсидий позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

Как сообщалось, украинцам в этом году пересчитают размер субсидии. Количество субсидиантов к этому времени, предполагают в Кабмине, вырастет до семи миллионов семей. Львиная часть субсидиантов оформили скидку с учетом минимального дохода, который составлял 1600 гривен, а теперь повышен до 3200 гривен.