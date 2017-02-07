Кабмин пересмотрел соцнормативы на тепло, газ и электричество

Сегодня, 14:28

Новые социальные нормативы начнут действовать с 1 мая 2017 года, потому не влияют на действующие субсидии

Кабмин пересмотрел некоторые соцнормативы. Фото: AFP
Кабмин пересмотрел некоторые соцнормативы. Фото: AFP

Кабинет министров Украины принял решение о понижении социальных нормативов на пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйств. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

В частности речь идет о нормативах на тепловую и электрическую энергию, а также природный газ. Новые нормы начнут действовать с 1 мая 2017 года.

Пересмотрены такие социальные нормативы использования:

  • тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;
  • электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;
  • природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

В Кабмине отметили, что соответствующее решение правительства не предусматривает осуществления перерасчета размеров действующих размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.
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"Сегодня"

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