Кабмин продолжил программу "теплых кредитов"

Сегодня, 16:00

Правительство также вводит обязательный коммерческий учет при проведении мероприятий по термомодернизации многоквартирных домов

Правительство продолжает программу компенсации затрат а увеличение энергоэффективности. Фото: metaprom.ru
Правительство продолжает программу компенсации затрат а увеличение энергоэффективности. Фото: metaprom.ru

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 8 февраля принял решение продлить на 2017 год действие программы частичной компенсации населению стоимости кредитов на тепломодернизацию и повышение энергоэффективности в жилом секторе Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Правительство продлило действие популярной программы "теплых" кредитов на 2017 год и усовершенствовало порядок предоставления возмещения по ней. В ближайшее время украинцы смогут в полном объеме использовать ее возможности и привлекать безвозвратную финансовую помощь от государства на мероприятия по энергоэффективности", – отметил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По его словам, был расширен перечень банков-участников программы, в частности, включен ПриватБанк, что, по мнению Савчука, позволит усилить конкуренцию среди банков и удешевить кредиты, а также привлечь больше участников.

Кроме того, вводится обязательный коммерческий учет при проведении мероприятий по термомодернизации многоквартирных домов.

"Таким образом, ОСМД смогут контролировать фактическое потребление энергоресурсов по дому и оценивать эффективность внедрения энергоэффективных мероприятий. На такие меры ОСМД смогут, как и раньше, получать 40% безвозвратной финансовой помощи", – рассказал Савчук.

Как сообщалось, в госбюджете Украины на реализацию программы в 2017 году выделено 400 млн грн.

Программа предусматривает государственную компенсацию на приобретение "негазовых" котлов в размере 20%, на утепление индивидуального жилья – 35%, для ОСМД – 40%, для получателей субсидий входящих в состав этих ОСМД – 70%.

По данным Кабмина, в Украине сейчас работает 204 местные программы удешевления "теплых" кредитов.

С начала действия программы по настоящее время ее участниками стали более 215 тыс. семей, которые привлекли на энергоэффективные мероприятия более 2,7 млрд грн, в том числе, из госбюджета 1,16 млрд грн.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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