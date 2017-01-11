Как изменятся субсидии в 2017-м

В этом году на субсидии выделили рекордную сумму – 51 миллиард гривен. В правительстве активно обсуждают возможность введения монетизации – платить субсидию деньгами. Кроме того, в этом году субсидиантов ждет еще одно новшества – нормативы потребления, на которые начисляется "коммунальная скидка", планируют пересмотреть.

Как сообщает источник "Сегодня.ua" в Кабинете министров, нормативы потребления планируют снизить. В первую очередь речь идет о потреблении газа. Предположительно, вместо 5,5 кубометров газа на отопление одного квадратного метра жилья планируют выделять 4 кубометра. Новые нормы могут вступить в силу в мае 2017-го. Таким образом, государство будет выделять субсидию на меньший объем голубого топлива. Украинцам придется снизить свое потребление, или же за "лишние" платить по полной стоимости.

Заммглавы департамента "Натфогаза" Алексей Хабатюк уверен – действующие нормативы завышены. По подсчетам "Нафтогаза", реально украинцы используют 4 кубометра. Отметим, за несколько лет в Украине норму потребления газа сократили в два раза – с 11 до 5,5 кубометров на квадратный метр. Если раньше в квартире площадью 30 квадратных метров субсидия "покрывала" 330 кубометров газа, после снижения нормативов – всего 165 кубов.

Однако главное нововведения, которое запланировано на 2017 год – монетизация субсидий. "Монетизацию субсидий обсуждают в Кабинете министров. Премьер-министр, Мировой банк и рабочая группа Кабмина. Правительство об этом думает. Наконец-то осознание того, что монетизация необходима, появилось", – рассказывает представитель Минфина, руководитель офиса реформ Яна Бугримова.

В Кабмине уверены: если деньги на субсидии выдать украинцам "на руки", появится стимул для экономии – чем меньше потратили на "коммуналку", тем больше денег осталось. Если сейчас "сэкономленные" средства переходят на следующий месяц, в наступившем 2017 году деньги могут выдавать "на руки". Сейчас правительство рассматривает две главные модели монетизации. Первая – платить деньги теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые будут компенсировать субсидии, вторая – перечислять деньги, выделенные на субсидии, непосредственно потребителям. При этом вторая модель также имеет несколько вариантов. На карточки могут перечислять все деньги, и украинцы смогут тратить их на свое усмотрение, или же на карточки будут перечислять только сэкономленные средства, если субсидиант использовал ресурсов меньше, чем предусмотрено социальной нормой.

Также эксперты сходятся во мнении: нужно внедрить систему верификации получателей соцвыплат, при этом искать не только "мертвые души" и тех, кто сделал покупку на сумму от 50 тыс. грн, но и тех, кто скрывает свой реальный доход. "Не выполнивши это, переходить к монетизации – это умножения проблем. Мотивация к мошенничеству будет расти", – уверен представитель "Натфогаза" Алексей Хабатюк.