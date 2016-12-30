Как в 2016-м подорожала коммуналка и что изменилось: итоги года

За год выросли тарифы на все коммунальные услуги. Платить больше пришлось за свет, газ, отопление, горячую и холодную воду

Украина с 2015-го постепенно уходит от дотации низких тарифов. Так, стоимость коммунальные услуги постепенно повышали до уровня рыночных. Самым "болезненным" для украинцев оказался 2016-й года. В начале правительство приняло решение практически в два раза поднять тариф на газ, а после Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на воду, отопление и электроэнергию.

Свет дорожал трижды

До февраля 2016-го каждый кВт*час электроэнергии при потреблении менее 100 кВт обходился украинцам в 45,6 копейки, при потреблении более 100 кВт*час – 78,9 копейки. Так, семья, которая тратила 200 кВт*час электроэнергии в месяц, платила за свет 124,5 гривни. Согласно постановлению Нацкомиссии №220, уже с первого марта каждый киловатт при потреблении до 100 кВт*час подорожал до 57 копеек, а при потреблении более 100 кВт – до 99 копеек. Семье, которая тратит 200 кВт*час, пришлось платить 156 гривен, вместо привычных 124,5 гривни.

Уже в сентябре, согласно тому же постановлению, свет снова подорожал. Теперь за каждый кВт при потреблении до 100 кВт*час приходится платить 71,4 копейки, а если сжигать больше электроэнергии – за каждый следующий кВт приходится платить 129 копеек. В результате семье, которая тратит 200 кВт*час, приходится платить 200,4 гривни. Соответственно, свет для них за год подорожал с 124,5 до 200,4 гривни.

Почему дорожает электроэнергия. Украинцы, как отмечают в НКРЭКУ, до пересмотра тарифа платили только 21% от реальной стоимости света. В результате бизнес был вынужден доплачивать за население, а дополнительные траты компенсировать за счет конечной цены на товары.

Холодная вода подорожала из-за света

Тарифы на водоснабжение также устанавливает Нацкомиссия. В июне 2016 года в связи подорожанием электроэнергии и роста зарплат компании-поставщики обратились в комиссию с просьбой пересмотреть их тарифы. При этом для каждого предприятия себестоимость их товара (воды) разная. Так, "Киевводоканал" попросил вместо 10,2 гривни за кубометр продавать воду по 13,43 гривни. К примеру, семья, которая потребляет 6 кубометров воды в месяц, до подорожания платила 61,2 гривни, а после – 80,58 гривни.

Почему дорожает вода. В структуре тарифа на воду 34% – оплата энергоресурсов, которые значительно подорожали. Старый тариф не покрывал себестоимость водоснабжения, включая расходы на электроэнергию. Из-за чего водоканалы накопили более 5 млрд грн долгов за электроэнергию перед облэнерго.

Газ подорожал почти в два раза

В начале 2016-го украинцы зимой платили за каждый кубометр газа 3,6 гривни ("социальный тариф"), с мая за кубометр газа пришлось платить 6,8 гривни. К примеру, семья, которая сжигает 10 кубометров газа в месяц, до подорожания платила 36 гривен, а после – 68.

Стоит отметить, что тариф на газ с начала 2016-го устанавливает не Нацкомиссия, а правительство свои постановление. Часть газа Украина импортирует (собственной добычи на нужды страны не хватает), Кабмин принял решение продавать весь газ (и украинский и импортный) по цене импортного.

Почему дорожает голубое топливо. Новый рыночный тариф сформирован согласно импортному паритету: украинцам продают газ по закупочным ценам + транспортировка и налоги. До пересмотра тарифа правительству приходилось выделять из бюджета на дотации около 100 млрд гривен, не было денег на развитие собственной добычи газа.

Горячая вода подорожала из-за газа

После подорожания газа, в июле 2016-го, стоимость подогрева воды значительно выросла. В результате большинство компаний-поставщиков вынуждены были обращаться в Нацкомиссию с просьбой пересмотреть их тарифы. Так, клиенты "Киеэнерго" после пересмотра тарифа платят за кубометр 83,1 гривни вместо 40,9 гривни. В структуре тарифа 58% – стоимость газа, 17% – налоги, 7% – зарплаты и только 6% – стоимость самой воды. Согласно принятой Кабинетом министром нормы потребления, в среднем семья из трех человек использует за месяц 5 кубометров горячей воды. По старому тарифу, для киевлян это 204,6 гривни (40,92 за кубометр). После подорожания – 415,5 гривни.

Объем стандартной ванны – 350 литров. Чтобы принять горячую ванну жителям столицы придется заплатить около 29,7 гривни (один литр горячей воды по новому тарифу будет обходиться примерно в 8,5 копеек). Примерно 30 литров воды украинцы тратят на умывание и чистку зубов ежедневно – это примерно 2,5 гривни.

Почему дорожает горячая вода. В структуре тарифа на горячую воду больше 50% – стоимость газа. Для подогрева воды приходится тратить больше денег. Без пеересмотра тарифа производители тепла не смогут покупать голубое топлива – украинцы останутся без горячей воды

Отопление ударило по кошелькам сильнее всего

Тариф на отопление также пересмотрели в июле 2016-го. В среднем на отопление, подсчитал менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, семья в обычной квартире площадью 50 квадратных метров может тратить от 0,9 до 1,7 Гкал тепла в месяц. Согласно тарифу "Киевэнерго", 1 Гкал стоит 1416,9 гривни. Если учесть, что в отопительный сезон в среднем семья используют 1,3 Гкал, этой зимой придется платить 1841,9 гривни за тепло (в прошлом году – 854,3 гривни).

Стоит отметить, что в каждом городе НКРЭКУ утвердила свой тариф на тепло для конкретного поставщика (зависит от того, какой энергоресурс использует поставщик).

Почему подорожало отопление. На отопление приходится тратить больше денег из-за дорогого газа. Без пересмотра производители тепла не смогут покупать газ, а украинцы останутся без тепла.