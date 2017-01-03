Коммуналка по-новому: что изменится и подорожает в 2017-м

Вопрос создания Фонда энергоэффективности уже давно назрел в Украине. Еще в 2015 году не было известно, будет он создан, или нет. Однако несколько месяцев назад вице-премьер Геннадий Зубко презентовал законопроект "О Фонде энергоэффективности". "Мы должны тратить деньги не на субсидии, которые аккумулируют бедность, а в энергетическую безопасность", – заявил чиновник. Для этого парламентарии должны внести изменения в законодательство, а международные партнеры выделить более 3,5 миллиардов гривен. Как предполагают эксперты, если Фонд полноценно заработает, со временем бюджетные средства, выделяемые на субсидии, перенаправят в Фонд, а государство будет экономить миллиарды гривен, сократив импорт газа. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какие изменения ожидают украинцев в 2017 году и к чему это приведет.

В апреле заработает Фонд энергоэффективности

Ежегодно на потребности населения в Украине сжигают 18 млрд кубометров газа. Собственная добыча потребности страны не покрывает, газ приходится импортировать. В 2017 году каждая тысяча кубометров голубого топлива будет стоить 245 долларов. Единственный выход в этой ситуации, уверен старший аналитик Украинского центра Европейской политики Дмитрий Науменко, – сократить потребление.

"По оценкам рабочей группы, общий потенциал экономии газа, если мы запустим Фонд и реализуем все его программы, оценивается на уровне 11 млрд кубометров газа. Это очень большая сумма. Мы сможем экономить на том газе, который мы сейчас теряем, отапливая не энергоэффективные дома", – поясняет эксперт.

"По оценкам рабочей группы, общий потенциал экономии газа, если мы запустим Фонд и реализуем все его программы, оценивается на уровне 11 млрд кубометров газа. Это очень большая сумма. Мы сможем экономить на том газе, который мы сейчас теряем, отапливая не энергоэффективные дома", – поясняет эксперт.

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Опытный энергоаудитор, менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк рассказывает: большинство зданий, в которых он провел аудит, соответствовали низшим классам энергоэффективности "Е" и "F". Это значит, что эти дома тратят "впустую" больше половины тепла – оно уходит через стены, окна, швы, крышу. Если провести термомодернизацию, можно тратить около 50% меньше Гкал тепла, а значит – в 1,5 раза меньше платить. Если все жилые здания пройдут термомодернизацию, отмечает вице-премьер Геннадий Зубко, Украина сэкономит 9 млрд кубометров газа.

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Газ не придется покупать за границей, что поможет стабилизировать курс гривни. "С точки зрения платежного баланса импорт газа – плохо. Мы покупаем газ в валюте, давим на гривню и платежный баланс. За год это 25 миллиардов гривен", – отмечает Дмитрий Науменко. При этом, если бы Украина достигла уровня энергоэффективности Польши, уверен заместитель главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский, и отказалась от импорта газа, благосостояние украинцев можно было бы увеличить в 3,5 раза.

Геннадий Зубко уверен: инструмент, который позволит сократить энергопотребление, – Фонд энергоэффективности. Из бюджета Украины в Фонд направят 800 миллионов гривен, 25 миллионов евро выделит Германия и еще 100 миллионов евро – Европейский союз.

Как это будет работать в 2017:

Деньгами из Фонда сможет воспользоваться любая семья уже в апреле 2017 года. Желающие взять кредит для проведения энергоэффективных мероприятий смогут обратиться в технический офис Фонда для получения подходящего для их дома типового решения. Затем самостоятельно выбрать банк, с которым они желают сотрудничать, определиться с компанией-исполнителем услуг и по результатам внедрения мероприятий провести аудит, который засвидетельствует повышение класса энергоэффективности дома. После этого у потребителей будет возможность получить компенсацию в размере до 50% от суммы кредита. Чем выше класс энергоэффективности – тем больше компенсация.

"Продукты Фонда группировались на две категории: для частных и многоквартирных домов. Они также делятся по сложности. Представлены два простых пакета с базовыми вещами (замена окон, счетчики, ИТП, то есть самые простые мероприятия) с экономией в 15%, также есть пакеты с полной термосанацией домов, там результат оценивался в районе 50%", – рассказывает Дмитрий Науменко.

Годовой объем рынка энергоэффективности – 10 миллиардов гривен, также, по словам экспертов, масштабная термомодернизация Украины позволит создать 75 тысяч рабочих мест – мелкий и средний бизнес должен обеспечить украинцев возможностью провести энергоаудит, составить проект и утеплить дом.

Получить субсидию будет сложнее

По прогнозам Минсоцполитики, в Украине после повышения тарифов, субсидию будет получать каждая вторая украинская семья. На это из государственного бюджета потратят 52 млрд грн, отмечает вице-премьер Геннадий Зубко.

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Потенциал экономии на субсидиях – 25 млрд грн, рассказывает эксперт. Согласно предварительным оценкам, если Фонд заработает, ежегодно можно будет экономить на субсидиях 5 млрд грн. В 2017 году минимальная зарплата в Украине вырастет до 3200 гривен и тем украинцам, которые получали минималку, в конце отопительного сезона размер субсидии пересчитают.

При расчете субсидии в социальной службе рассчитывают обязательный платеж для семьи. Независимо от того, сколько использовали ресурсов (в пределах социальной нормы), платить придется фиксированную сумму ежемесячно. Доход на одного члена семьи делят на базовый коэффициент 2 и прожиточный минимум, полученную сумму умножают на 15%.

К примеру, размер обязательного платежа для семьи из двух человек (оба официально получают минималку) на данный момент можно посчитать по формуле: 1450 / 1399 / 2 * 15% = 7,7%. То есть, семья будет тратить на коммуналку 7,7% от своего дохода – 223,3 гривни. После роста минималки эта же семья должна будет отдавать 17% от дохода – 1255 гривен.

Кроме того, как говорят эксперты, систему назначения субсидий в Украине необходимо усложнить. В меморандуме МВФ Украина взяла на себя обязательство пересмотреть формулу начисления скидки на коммуналку.

"Очень упрощен доступ к субсидиям, учитываются только доходы, и единственное препятствие – покупка от 50 тыс. грн. Не учитывается имущество, сколько машин, яхт, образ жизни, доходы от депозитов. То есть это очень субъективные условия. Много граждан злоупотребляет этим", – уверена эксперт по вопросам социальной политики Института социально-экономических исследований Марианна Онуфрик.

Действующая система субсидий, считает представитель ЕБРР Сергей Маслюченко, тормозит процесс создания ОСМД и введения мероприятий по энергоэффективности. "Если много субсидиантов в доме, попробуйте убедить совладельцев создать ОСМД. Это невозможно", – говорит эксперт.

Мэр Миргорода Сергей Соломаха также уверен: из-за того, что во многих домах большинство жильцов – субсидианты, у горожан нет стимула утеплять свои квартиры и создавать ОСМД.

Что подорожает и за что придется платить

После отопительного сезона в Украине, как уверены эксперты, снова пересмотрят тариф на газ для населения .Так, голубое топливо, которое покупает правительство в Европе, значительно подорожало, следовательно, уже вскоре должен вырасти и тариф для украинцев.

Фото: архив

В действующем тарифе заложена стоимость импортного газа – 185 долларов за тысячу кубометров, а в проекте бюджета на 2017 год предусмотрено, что голубое топливо для Украины подорожает до 245 долларов. Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в 2017 году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованныйтариф на газ вырастет в этом году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен).

"Если цена минимально на 1500 гривен не вырастет, это означает только одно – рынок и дальше регулируется вручную, правительство контролирует цены, и никакого рынка нет. А эту разницу государство будет покрывать из бюджета", – рассказывает Юрий Корольчук.

Если же тариф на газ не пересматривать, отмечают экономисты, правительству придется дотировать "Нафтогаз". В меморандуме с МВФ (документ подписали президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и др.) Украина обязуется к концу 2017-го ликвидировать дефицит "Нафтогаза". Достичь этого без повышения тарифа на газ не удастся. К слову, от стоимости газа также зависят тарифы на отопление и горячую воду.

Кроме того, согласно постановлению НКРЭКУ №220, в марте 2017-го электроэнергия при потреблении от 100 до 600 кВт*час подорожает с 129 до 168 копеек за каждый киловатт. Для того, чтобы рынок энергоэффективности в Украине заработал, Верховная Рада должна принять три важных закона: "О жилищно-коммунальных услугах", "Об энергоэффективности зданий" и "О коммерческом учете".

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Если законы заработают, уже в этом году все объекты строительства и уже возведенные здания должны пройти аудит энергетической эффективности за свой счет. Если энергоаудит будут проводить в жилой многоэтажке, платить придется всем собственникам квартир. Как отмечают эксперты, в среднем аудит типичной многоэтажки может обойтись в 5-12 тысяч гривен. Сумма зависит от площади дома и оборудования, которое использует энергоаудитор. К примеру, семье, которая живет в доме на сто квартир, за аудит придется заплатить от 50 до 120 гривен.