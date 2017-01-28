Коммунальная революция: как "спастись" от огромных тарифов

Эксперты уверены: термомодернизация позволит платить за тепло как минимум на 40% меньше в домах старше 15-20 лет и защитить их от постепенного разрушения

Украинцы тратят на отопление примерно в три раза больше энергоресурсов, чем соседняя Польша. Из 18 миллиардов кубометров газа, которые "сжигают" для генерации тепла, 9,5 миллиарда просто "теряются". В этом году, как говорит вице-премьер Геннадий Зубко, в Украине должны принять закон "Об энергетической эффективности зданий" и во всех домах придется провести энергоаудит. Сайт "Сегодня.ua" побывал в Академии ДТЭК на тренинге менеджера ДТЭК ЭСКО Сергея Свистюка и разобрался, для чего украинцам нужен энергоаудит и как "спасти" свой дом от огромных тарифов и постепенного разрушения.

По оценкам Фонда энергоэффективности, больше 30% тепла "уходит" через неутепленные стены, более 20% – вентиляцию, около 20%- через окна и двери. Кроме того, тепло "забирают" стыки стен, крыша, подвал, неизолированные трубы и отсутствие учета, регулирования теплоносителя в домах. В результате Гкал тепла уходят на обогрев улицы, а не самого дома.

Азы энергоаудита

Первый шаг любого энергоаудита – собрать информацию о доме. Лучше всего найти технический паспорт или проектную документацию, в котором указана большая часть нужной информации. В аудите учитывается отапливаемая площадь, материал, из которого сделаны стены, перекрытия, окна (они же ограждающие конструкции), средняя температуру в квартирах, средняя температуру на протяжении отопительного сезона на улице, количество Гкал тепла, которые тратят жильцы за отопительный сезон, характеристики дома (размеры, количество этажей). При этом информацию в техпаспорте стоит проверить, например, измерить геометрические размеры дома и новых пристроек ("улучшения жилищных условий"), которые некоторые жильцы делают с нарушениями технических требований.

Первый шаг – собрать информацию о доме. Фото: Данил Павлов

Второй шаг: изучить фактическое состояние дома. Для этого можно использовать тепловизор, как визуальную картинку, подтверждающую тепловые потери через ограждающие конструкции. На этом этапе необходимо оценить состояние крыши, подвальных помещений, теплового пункта, технических помещений, коммуникаций, мест общего пользования. Перед комплексным утеплением, особенно в старых домах, рекомендуется сделать обследование несущих конструкций здания. Это рекомендуется делать для того, чтобы гарантировать устойчивость конструкций дома, поскольку на фундаменты и несущие стены увеличится нагрузка от утеплителя. Более того, необходимо знать, выдержит ли поверхность стены крепление на ней изоляции, не отвалится вся система утепления вместе с верхним слоем стены?

Состояние дома поможет определить тепловизор. Фото: Данил Павлов

Третий шаг – составить план мероприятий по утеплению. В типичном доме придется: установить тепловой пункт (если нет счетчика теплосчетчика, значит его обязательно включить в состав теплового пункта), модернизировать и отрегулировать систему отопления (бывают случаи, что регулировать нечего – трубопроводы сгнили и их необходимо менять), заменить или утеплить окна и двери, утеплить стены по периметру всего дома, установить систему вентиляции, по возможности с рекуператорамим, утеплить все коммуникации, включая фланцы, задвижки и вентили на трубах.

Главные задачи тепломодернизации: сокращение потребления энергоресурсов и комфорт жильцов. Сам аудит можно провести за несколько недель, а вот внедрение всех мероприятий может занять до 12 месяцев даже при наличии средств.

Начать стоит с установки счетчика на тепло и индивидуального теплового пункта (ИТП). Без этого экономить не получится. Автоматизированная система позволяет регулировать теплоподачу в зависимости от температуры воздуха на улице. Лучше всего вертикальную систему подачи тепла заменить на горизонтальную, при этом каждая квартира получит свой учет и возможность регулировать температуру в батареях самостоятельно. Если все сделать правильно, то жильцам не придется зимой открывать настежь окна, чтобы спастись от духоты и перетопа батарей.

Энергоаудит в подъезде. Фото: Данил Павлов

Как утеплить дом

Подвалы и подъезды. Если в подвальном помещении нельзя хранить вино, рассказывает Сергей Свистюк, значит, трубы пропускают тепло. Температура в подвальном помещении должна быть в пределах 11-13 градусов тепла. Если термометр показывает отметку выше 13 градусов – часть Гкал не доходит в квартиры и "тратится" на обогрев нежилого помещения.

Лучше всего масштаб потерь покажет тепловизор, однако определить проблему можно значительно проще – если труба горячая, значит тепло уходит "впустую". Как говорит Сергей Свистюк, некоторые считают, что пластиковые трубы утеплять не нужно, но на самом деле это один из "мифов" – даже пластик нужно обшивать слоем теплоизоляции. Также важна толщина утеплителя. Бывает, что некоторые ОСМД утепляют трубы тонким слоем минеральной ваты или другим утеплителем, и думают, что этого достаточно. Но тепло продолжает теряться. Рекомендуется, чтобы толщина утеплителя труб была не меньше диаметра самой трубы.

При этом стоит отметить, что коммуникации проходят по всему дому. Если утеплить трубы, по которым проходит горячая вода, температура "в кране" может вырасти на несколько градусов.

Трубы должны быть утеплены. Фото: Данил Павлов

Температура в подъезде должна быть не меньше 16 градусов. Если холоднее – тепло из квартир через стены будет обогревать лестничную клетку. Чтобы "спасти" ситуацию, можно начать с малого – заменить или модернизировать окна и двери в подъезде, установить доводчик, утеплить выходы на, крышу, чердак, технический этаж. Если это не сработает, придется либо отапливать подъезд, либо утеплять стены между подъездом и квартирами.

Квартиры и система вентиляции. В угловых квартирах, а также в квартирах на первом и последнем этажах может быть на несколько градусов холоднее. Если первый этаж не утеплен со стороны подвала, жильцам будет холоднее, чем соседям сверху. Такая же ситуация и с последним этажом – если крыша (или технический этаж) не утеплена, в квартирах будет холоднее.

При этом лучше всего сразу утеплять внешнюю стену в подвале, потолок подвала, который также является полом первого этажа, и крышу. Слой утеплителя и материал должен рассчитать энергоаудитор в соответствии с государственными строительными нормами. Показатели теплопотерь стен и перекрытий должны соответствовать нормативу.

Тепло из квартиры "уходит" через стены на обогрев подъезда. Фото: Данил Павлов

Еще один источник потерь тепла в квартирах – окна. Согласно государственным нормам по сопротивлению теплопередачи, окна должны быть с характеристиками стеклопакета не менее 0,75 м²*К/Вт. Устанавливая новые окна, рекомендуем требовать у изготовителя сертификат на подтверждение этой характеристики.

Часть тепла "уходит" через вентиляцию или во время проветривания. Лучше всего установить рекуператор, который будет возвращать теплый воздух в дом. В нормативах, которыми пользовались в СССР, канал для притока воздуха в плане квартир не предусматривался. Предполагалось, что свежий воздух будет заходить через "оконные и дверные проемы". В такой ситуации, отмечает Сергей Свистюк, говорить об энергоэффективности не приходится. В идеале в каждой квартире нужно установить в оконной раме или наружной стене проветриватель с функцией рекуперации тепла или автоматического его дозирования в зависимости от нахождения в помещении людей.

Утепление ограждающей конструкции дома. Стандартная стена (50 см кирпичной кладки и штукатурка) обеспечивает теплосопротивление в четыре раза ниже нормы. Чтобы "дотянуть" до норматива, достаточно обшить стены, крышу и цоколь утеплителем шириной 120-150 мм.

Если на доме есть трещины, "утяжелять" стену утеплителем опасно – трещины могут "вырасти" на глазах. Придется вызывать инженеров, которые проведут исследования и выяснят, можно ли заделать трещины. Только после устранения трещин можно утеплять дом. Это важно, чтобы не допустить разрушения дома из-за несоблюдения технологии.

Утеплять нужно весь дом по периметру. Фото: Данил Павлов

Одной из причин появления трещин может быть "лоскутное" утепление (когда утепляются только отдельные квартиры). В результате смещается точка росы на границе утепленной стены – в "холодных" квартирах возникает конденсат и растет плесень. Кроме того, утепленные и не утепленные стены начинают неравномерно нагреваться и охлаждаться, что приводит к нарушению конструкции здания.

Сергей Свистюк также не советует утеплять стены внутри квартир (это может привести к появлению плесени).

Если все работы будут рассчитаны и выполнены правильно, с полным соблюдением технологии, это позволит не только защитить дом от постепенного разрушения, но и продлить срок его эксплуатации.

Где взять деньги

Есть два источника финансирования тепломодернизации дома: привлеченные средства и собственные накопления. Привлечь средства можно за счет гранта на утепление от одной из международных организаций (например, ЕБРР, USAID, IFC и др.), еще один вариант – получить бюджетное финансирование (государственная или городская программы 70/30), взять кредит, например, в Европейском банке. Еще можно привлечь энергосервисную компанию, которая выполнит все работы "под ключ", профинансирует проект, а выгоду от полученной экономии разделит вместе с жильцами. Правда, как говорит Сергей Свистюк, ЭСКО пока интересуют в первую очередь проекты, которые окупятся за два-три года. При этом полная термомодернизация жилого многоквартирного дома, если жильцы проведут ее за свои деньги, полностью окупится за пять-семь лет.

К слову, как рассказывает Сергей Свистюк, теоретически добиться максимального класса энергоэффективности и минимизировать потери тепла можно в любом доме. Однако иногда, как отмечает эксперт, легче построить новое здание.

"Кардинально изменить класс энергоэффективности и перевести старый дом сразу из самого низкого класса F в самый высокий класс очень сложно. Возможно, проще построить новый дом. Если речь идет о жилом здании, необходимо будет отселять всех его жителей и полностью менять все инженерные сети. В этом случае уже не обойтись только приведением ограждающих конструкций к нормативу и регулировкой системы отопления", – рассказывает Сергей Свистюк. Так, чтобы перевести дом из класса С в класс А, надо повысить его энергоэффективность в 3 раза.

По словам эксперта, из нескольких сотен домов, в которых он провел энергоаудит, 60% зданий имели класс энергоэффективности Е, 20% – на уровне класса F. "Встречаются и здания класса D, C – это уже здания новой и относительно новой постройки", – отмечает аудитор.