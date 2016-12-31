"Коммунальные новшества" 2017-го: кому и сколько государство даст денег

В Украине за несколько лет тарифы на коммунальные услуги выросли в несколько раз, а количество субсидиантов в следующем году, по подсчетам Кабмина, достигнет 9 миллионов семей. При этом в правительстве отмечают: субсидия – временная помощь, а для того, чтобы сэкономить раз и навсегда, необходимо утеплить свой дом, установить счетчики и тепловой пункт. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, на что и кому государство в следующем году выделит деньги.

"Теплые кредиты": денег на всех не хватит

Программа "теплых кредитов" в Украине действует уже несколько лет. Любой украинец может приобрести негазовый котел, новые окна, материалы для утепления жилья и получить от государства компенсацию в размере от 30 до 70% потраченных средств. Деньги на покупку материалов выдает государственный банк ("Ощадбанк", "Укрэксимбанк" или "Укргазбанк"). Как отмечают в Государственном агентстве энергоэфеективности, эта программа пользуется большой популярностью среди украинцев. Только в этом году правительство потратило 884 миллиона гривен на компенсацию кредитов. Правда, большого эффекта это не дало – чаще всего украинцы покупают новые окна (на них выдали 67% кредитов). Однако, без установки индивидуального теплового пункта в доме, теплового счетчика, утепления стен и швов – экономить энергоресурсы не получится.

Программа стало настолько популярной, что выделенные на нее средства быстро закончились. Уже в июне выдача кредитов приостановилась. В следующем году на кредиты выделили всего 400 миллионов гривен.

За все время действия программы (с 2014 по 2016) государство потратило на компенсацию кредитов 2,7 миллиарда гривен. "Больше всего программой "теплых кредитов" воспользовались во Львовской области – 260 миллионов гривен за весь период работы программы. Киевская область – миллионов, Сумская – 224 миллионов. Есть регионы, которые хуже сработали: Запорожская область – 80 миллионов, Херсонская – 62 миллиона, Николаевская – лишь 44 миллиона", – сказал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Фонд энергоэффективности: Рада так и не приняла законы

В следующем году в Украине должен заработать Фонд энергоэффективности (ФЭ), предположительно – в апреле. Еще несколько месяцев назад вице-премьер Геннадий Зубко отмечал, что для запуска Фонда в этом году необходимо принять три закона: "О жилищно-коммунальных услугах", "Об энергоэффективности зданий" и "О коммерческом учете". Однако парламентарии законы так и не приняли.

В запуске ФЭ также заинтересованы и международные партнеры. Евросоюз выделил в Фонд 100 миллионов евро, еще 25 миллионов – Германия. По словам Зубко, "партнеры занимаются постоянным мониторингом законопроекта о Фонде энергоэффективности".

Если законопроекты все-таки примут в следующем году, вместе с Фондом энергоэффективности украинцев ждут и другие изменения: всех обяжут за собственный счет провести энергоаудит, часть домов должны будут получить сертификат энергоэффективности, тем, кто платит за коммуналку с опозданием, придется платить пеню.

Эксперты уверены – без энергоаудита проводить утепление дома нельзя. Как отмечает менеджер проектов ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, это может привести к тому, что затраченные средства так и не окупятся, или же работы придется вовсе переделывать. "Нередки случаи, когда высотные здания утепляются тонким пенопластом с нарушением технологии монтажа, который на высоте от дождя и ветра отваливается. Или когда утепляется несколько квартир (т.н. "лоскутное утепление") вместо того, чтобы, например, установить в подъезде энергосберегающие окна или установить индивидуальный тепловой пункт, что как инвестиция принесет гораздо больше эффекта по экономии энергии и денег жильцов", – поясняет эксперт.

Один из авторов законопроекта Алена Бабак отмечает: закон "Об энергетической эффективности зданий" – обязательственный. "Этот закон обязательственный. Мы все должны понимать, что этот закон устанавливает требования к каждому зданию проводить энергетический аудит и иметь сертификат энергетической эффективности при определенных обстоятельствах. Более того, закон обязывает собственников жилья проводить технический осмотр систем кондиционирования и водоснабжения, это касается систем большой мощностью ", – отмечает Алена Бабак.

Из государственного бюджета в ФЭ направят 800 миллионов гривен. Годовой объем рынка энергоэффективности – 10 миллиардов гривен в год, также, по словам экспертов, масштабная термомодернизация Украины позволит создать 75 тысяч рабочих мест – мелкий и средний бизнес должен обеспечить украинцев возможностью провести энергоаудит, составить проект и утеплить дом. "Это позволит сэкономить на всю жизнь", – рассказывает Геннадий Зубко.

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Фондом будет управлять наблюдательный совет, в состав которого войдут международные партнеры проекта, представители международных финансовых организаций и правительства страны. Кроме того, в рамках Фонда будет создан технический офис, специалисты которого будут заниматься разработкой типовых проектов по повышению энергоэффективности жилых домов. Желающие взять кредит для проведения энергоэффективных мероприятий смогут обратиться в технический офис Фонда для получения подходящего для их дома типового решения, затем самостоятельно выбрать банк, с которым они желают сотрудничать, определиться с компанией-исполнителем услуг и по результатам внедрения мероприятий провести аудит, который засвидетельствует повышение класса энергоэффективности дома. После этого у потребителей будет возможность получить компенсацию в размере 50% от суммы кредита.

Зачем внедрять энергоэффективность

Из 18 миллиардов кубических метров природного газа, который идет на отопление домов в Украине, 9,5 миллиардов кубометров "теряются". Так, 12% тепла теряется через крышу, 20% – вентиляцию, 33% – стены, 7% – подвал, 23% – окна и двери, 5% – мостики холода (стыки стен).

Как рассказывает Сергей Свистюк, теоретически добиться максимального класса энергоэффективности и минимизировать потери тепла можно в любом доме. Однако иногда, как отмечает эксперт, легче построить новое здание.

"Кардинально изменить класс энергоэффективности и перевести старый дом сразу из самого низкого класса F в самый высокий класс очень сложно. Возможно, проще построить новый дом. Если речь идет о жилом здании, необходимо будет отселять всех его жителей и полностью менять все инженерные сети. В этом случае уже не обойтись только приведением ограждающих конструкций к нормативу и регулировкой системы отопления", – рассказывает Сергей Свистюк. Так, чтобы перевести дом из класса С в класс А, надо повысить его энергоэффективность в десять раз.

Начать повышать энергоэффективность дома можно с простых шагов. Например, заменить лампочки в подъезде на LED, установить счетчики и регуляторы тепла, поставить новые энергоэффективные окна. Сроки перехода к новому классу энергоэффективности зависят от масштаба проводимых работ. Например, чтобы установить индивидуальный тепловой пункт в подвале, утеплить стены, подвал и крышу – потребуется до шести месяцев, при этом не надо будет отселять жильцов. Если дом настолько старый, что требует замены всех инженерных коммуникаций – проводки, труб в стояках и квартирах, то в таком случае речь идет фактически о реконструкции, что может длиться дольше и потребовать частичного временного отселения жильцов, отмечает Сергей Свистюк.

Фото: архив

По словам эксперта, из 400 домов, в которых он провел энергоаудит, 60% зданий имели класс энергоэффективности Е, 20% – на уровне класса F. "Встречаются и здания класса D, C – это уже здания новой и относительно новой постройки. Иногда энергоаудиты проводятся и в новом энергоэффективном жилье, чтобы подтвердить заявленную застройщиком энергоэффективность класса С (при новом строительстве это требование должно соблюдаться), но подтверждается она не всегда. Классу А в Украине соответствуют лишь несколько домов, и все они находятся в частном владении", – отмечает аудитор.

Одним из таких домов владеет певица Руслана Лыжичко. "Вместо того, чтобы вкладывать деньги в драгоценности, я, кроме музыки, вкладывала в свой дом. Все самые современные технологии используются в моем доме", – рассказывает музыкант.