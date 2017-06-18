"Подводные камни" установки бойлеров вместо горячего водоснабжения

Летом, когда во многих городах отключают горячее водоснабжение, рассказывает менеджер по коммуникациям ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин, украинцы начинают массово устанавливать водонагреватели. Кроме того, в некоторых крупных городах, например, в Одессе, местная власть приняла решение в ближайшее время полностью отказаться от горячего водоснабжения. Горожанам придется задуматься об установке бойлеров.

Вместе с ростом энергопотребления увеличивается и нагрузка на внутридомовые сети, рассказывает Антон Ковалишин. Во многих многоэтажках электропроводку уже давно пора менять. Так, алюминиевая электропроводка может служить порядка 30 лет, а медная – около 50 лет. Нередко износ или неисправная электропроводка даже в новых домах становятся причиной пожаров.

"Износ электропроводки может проявляться в появлении микротрещин в самом проводе, изоляции и неплотном соприкосновении контактов в местах крепления к розеткам, выключателям, щиткам. В местах, где это происходит, может происходить нагревание провода, а при скачках напряжения, увеличении нагрузки провод может сгореть. Помимо простого износа провода, проблемы с проводкой могут возникать изначально при ее монтаже. Например, если где-то провод был ударен, повреждена изоляция, перегнут, неправильно сделаны скрутки. В этих местах, скрытых под штукатуркой, могут также идти процессы нагревания и дальнейшего возгорания провода", – рассказывает эксперт.

"В местах, где это происходит, может происходить нагревание провода, а при скачках напряжения, увеличении нагрузки провод может сгореть", – рассказывает эксперт.

В домах разных типов и годов постройки проводка обычно прокладывалась из расчета до 5,5 КВт потребляемой мощности. В квартирах с электроплитами – 7-9 КВт на квартиру. Из-за износа проводки этот показатель может уменьшаться на 20-30%.

Например, на квартиру было выделено 5,5 КВт мощности. С учетом износа проводка может нести фактическую нагрузку до 4 КВт. При этом в квартире висит три люстры по три лампочки накаливания, каждая по 60 Вт – итого 0,5 КВт. Еще есть холодильник на 1 КВт, плюс бойлер на 1,5-2 КВт. И если включить одновременно с этими электроприборами еще и пылесос или стиральную машину на 1,5 КВт – проводка может не выдержать, начать нагреваться и загореться.

Электрик с 15-летним стажем Виталий Чех советует каждые несколько лет проводить осмотр электроповодки. "Если вы заметили, что провод или розетка нагревается или искрит, или шатается, провода неплотно прилегают, или мигает лампочка при включении света – лучше обратиться к опытным дипломированным электрикам с хорошими рекомендациями. Важно, чтобы специалист-электрик был добросовестным, мог не только проверить и устранить неполадки, но и понятно объяснить, дать рекомендации", – рассказывает электрик.

Также можно использовать устройства защитного отключения (УЗО), автоматические выключатели, которые защищают от короткого замыкания и перегрузки проводки. А также дифференциальные реле, которые защищают от токов утечки и поражения электрическим током и стабилизаторы напряжения.

К слову, замена старой алюминиевой проводки в однокомнатной квартире обойдется как минимум в 15 тысяч гривен.