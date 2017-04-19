Повторное включение отопления могут объявить только местные власти – Зубко

Сегодня, 08:59

Вице-премьер напомнил о правилах начала и окончания отопительного сезона в Украине

В Кабмине открестились от возвращения отопления. Фото: Pixabay
В Кабмине открестились от возвращения отопления. Фото: Pixabay

Местные органы власти должны принимать решение относительно целесообразности повторного подключения жилых домов к отоплению из-за похолодания. Об этом заявил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Напомню, что решение о включении отопления принимается, если в течение трех суток средняя суточная температура не превышает +8°С. Отключение систем происходит, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С. Поэтому сейчас именно местные органы власти должны определиться относительно экономической и технологической целесообразности решения о возможном повторном подключении к системам отопления", – омтетил Зубко.

Он также отметил, что соответствующие разъяснения направлены в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, а также местных государственных администраций.

Напомним, пунктом 7.9.4 Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей, утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 14 февраля 2007 года №71, предусмотрено, что отопительный период начинается, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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