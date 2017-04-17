Рева: Треть субсидий в Украине отсеется

К первому января 2018 года число получателей субсидий в Украине сократится до 5 млн домохозяйств, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью "Зеркалу неделю".

Отвечая на вопрос о влиянии повышения минимальной зарплаты на число получателей субсидий, глава Минсоцполитики рассказал, что наибольшее количество социально незащищенных, неспособных заплатить за ЖКХ, Украина должна была получить на конец отопительного сезона 2017 года.

"Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8 – 9 млн. По факту на январь 2017-го их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением. Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Где-то треть отсеется", – отметил Рева.

В начале марта Рева заявлял, что жилищные субсидии сейчас получают 6,6 миллиона украинских семей, а на протяжении всего отопительного сезона 2016-2017 гг государственной поддержкой воспользовались 7,4 млн домохозяйств.



