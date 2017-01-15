"Революция" в коммуналке: тепло подешевеет на 15%, но каждый украинец заплатит за аудит квартиры

Кабинет министров утвердил новые строительные нормы, кроме того, в этом году примут ряд важных законопроектов в сфере ЖКУ

Министерство регионального строительства приняло новые Государственные строительные нормы (ГСН). Документ касается нормативов теплоизоляции зданий, которые, как заявляют в министерстве, позволят сократить потребление тепла на 15%, пропорционально снизятся и суммы в платежках. Кроме того, уже в ближайшее время, по словам вице-премьера Геннадия Зубко, парламентарий должен принять новую редакцию закона о "Жилищно-коммунальных услугах" и закон "Об энергетической эффективности зданий". Сайт "Сегодня.ua" выяснил, когда и как на украинцев повлияет "коммунальная революция".

Платить за тепло меньше

Принятый ГСН, уверен замминистра регионального строительства Лев Парцхаладзе, позволит ежегодно экономить 1 миллиард гривен (потребление газа сократится на 150 миллионов кубометров газа). Чиновники пересмотрели требование к энергоэффективности зданий, которые придется учитывать всем строителям еще на этапе проектирования.

"Благодаря принятию этой нормы, услуги на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд. Для энергонезависимости нашей страны – это большой шаг", – сказал Парцхаладзе.

"Благодаря принятию этой нормы, услуги на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд. Для энергонезависимости нашей страны – это большой шаг", – сказал Парцхаладзе.

Однако платить на 15% меньше за тепло смогут только жители тех домов, которые появятся после внедрения новой ГСН. Остальным же, чтобы платить меньше, придется инвестировать деньги в утепление уже построенных зданий. Потенциал такой экономии огромный. Уже сейчас, как показывает практика, жильцы утепленных многоэтажек могут платить за отопление квадратного метра до пяти гривен, в то время как в домах с низкой энергоэффективностью отопление может обходиться дороже 30 гривен, то есть в шесть раз дороже.

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По словам председателя одного из киевских ОСМД Василия Рудницкого, в его дома отопление одного квадратного метра стоит 6,85 гривни. Так, за тепло в квартире площадью 50 квадратов придется отдать всего 342,5 гривни. В то же время жителям столицы, которые живут в такой же квартире, но, к примеру, в доме без теплового счетчика, придется заплатить 1648,5 гривни. "У нас батарея чуть-чуть теплая, а в хате не меньше 20 градусов! Дом утеплен, поставлен счетчик, создан тепловой пункт", – поясняет Василий Рудницкий. Добиться такого результата удалось за счет термомодернизации дома – утепления стен, швов, замены окон. Чем меньше "теряется" тепла, тем меньше придется платить за отопление.

Чтобы платить меньше, опытный энергоаудитор, менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк советует установить счетчики, индвидуальный тепловой пункт, провести энергоаудит и утеплить дома.

"Если это касается системы отопления, то это должны быть погодозависимые регуляторы, балансировочные клапаны на стояки, терморегуляторы на батареях в квартирах", – отмечает Сергей Свистюк. Такая система в доме на 100 квартир может обойтись в 300 тысяч гривен, то есть всего по 3000 гривен с каждой квартиры. Такое оборудование позволит экономить от 15 до 30% тепла и окупится за 2-3 отопительных сезона.

Если бы Украина достигла уровня энергоэффективности Польши, уверен заместитель главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский, и отказалась от импорта газа, благосостояние украинцев можно было бы увеличить в 3,5 раза. "За 25 лет независимости северному соседу мы заплатили более 100 миллиардов долларов за газ, это еще один ВВП", – рассказывает парламентарий.

Кроме того, по словам вице-премьера Владимира Гройсмана, если бы Украина отказалась от импорта газа в результате увеличения объемов собственной добычи и сокращения потребления, курс доллара, даже с учетом сложной экономической ситуации, был бы на уровне 18,5 гривен.

До конца года украинцев хотят обязать платить пеню и проводить аудиты

"На пленарной неделе будем просить один день энергоэффективности в Раде", – заявил вице-премьер Зубко. Уже в ближайшее время Рада должна принять несколько важных законопроектов, среди которых "Об энергетической эффективности зданий" и новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Согласно первому документу, все объекты строительства и уже возведенные здания должны пройти аудит энергетической эффективности за свой счет. Если энергоаудит будут проводить в жилой многоэтажке, платить придется всем собственникам квартир. Как отмечают эксперты, в среднем аудит типичной многоэтажки может обойтись в 5-12 тысяч гривен. Сумма зависит от площади дома и оборудования, которое использует энергоаудитор. К примеру, семье, которая живет в доме на сто квартир, за аудит придется заплатить от 50 до 120 гривен.

Примерная стоимость энергоаудита для многоэтажек:

до 100 квартир – 9.5 тыс. гривен

до 300 квартир – 12 тыс. гривен

до 350 квартир – 13 тыс. гривен

"Этот закон обязательственный. Мы все должны понимать, что этот закон устанавливает требования к каждому зданию проводить энергетический аудит и иметь сертификат энергетической эффективности при определенных обстоятельствах. Более того, закон обязывает собственников жилья проводить технический осмотр систем кондиционирования и водоснабжения, это касается систем, которые имеют большую мощность", – отмечает соавтор законопроекта Алена Бабак.

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В новой редакции закона "О жилищно-коммунальных услугах" вводится понятие "управитель" ОСМД, кроме того, в документе есть, как отмечает Алена Бабак, спорный момент – украинцев с долгами за коммуналку планируют обязать платить пеню.

"В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,1 процента за каждый день просрочки от суммы долга", – говорится в законопроекте. Так, за год долг может увеличиться на 36,5%. Максимальная пеня не может составлять больше 100% от суммы долга. Пеня насчитывается после 20 числа каждого месяца. Так, если просрочить платежку на 10 дней, придется заплатить всего на 1% больше.

Отметим, цены на жилищно-коммунальные услуги в Украине с января по октябрь 2016 выросли на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Госстата. Наибольший процент роста цен приходится на горячую воду и отопление – 75,3%. На электроэнергию за 10 месяцев этого года цена выросла на 63%. Отдельно за воду население будет платить на 30,5% больше чем в прошлом году. Цены на природный газ выросли на 21,5%. Этот показатель меньше, чем в октябре прошлого года, когда цена поднялась до 42,2%. За канализацию населения также платить больше на 20,7%.