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Сколько по новым тарифам стоит посмотреть ТВ, сходить в туалет и принять ванну http://www.segodnya.ua/img/article/7821/74_main.1482426065.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/74_tn.1482426065.jpg ЖКХ В этом украинцев ожидает очередное повышение тарифов на электроэнергию, кроме того, после отопительного сезона может подорожать и газ, горячая вода и отопление 

Сколько по новым тарифам стоит посмотреть ТВ, сходить в туалет и принять ванну

Сегодня, 07:55

В этом украинцев ожидает очередное повышение тарифов на электроэнергию, кроме того, после отопительного сезона может подорожать и газ, горячая вода и отопление 

Сколько придется заплатить за воду и свет. Фото: архив
Сколько придется заплатить за воду и свет. Фото: архив

В Украине в марте 2017-го года, согласно постановление НКРЭКУ №220, снова подорожает электроэнергия. При потреблении более 100 кВт*час каждый киловатт будет стоить 1,68 гривни, вместо 1,29 гривни. Кроме того, в конце отопительного сезона, как прогнозируют эксперты, может подорожать газ, а вместе с этим горячая вода и отопление. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, сколько в 2017-м украинцам придется заплатить за использование "благ цивилизации".

Объем стандартной ванны – 350 литров. Чтобы принять ванну жителям столицы придется заплатить около 29 гривен (один литр горячей воды стоит 8,3 копейки). Примерно 30 литров воды украинцы тратят на умывание и чистку зубов ежедневно – это около 2,5 гривни. Поход в туалет (кубометр холодной воды стоит 13,43 гривни), при условии, если установлен стандартный сливной бачок объемом 6 литров воды, стоит 8 копеек.

Еще около 20-30 литров воды украинцы каждый день тратят на приготовление (при условии, если использовать холодную воду, это примерно 30 копеек). Согласно нормативам водоснабжения, в среднем киевлянин за месяц потребляет 4,5 кубометра воды.

До марта (при тарифе 1,29 гривни за киловатт) один час включенного телевизора средней мощности обойдется в 64 копейки, а после марта – 80 копеек. Почитать книгу при свете лампочки мощностью 100 Вт обойдется в 12 копеек до подорожания, и 16 – после. Компьютер средней мощности вместе с монитором намотает электроэнергии на 38 копеек до подорожания и 50 копеек после пересмотра тарифа.

Прайс на "блага цивилизации":

  • Принять ванну – 29 гривен 
  • Умыться в горячей воде – 2,5 гривни
  • Сходить в туалет – 8 копеек
  • Приготовить еду – 30 копеек 
  • Посмотреть телевизор 1 час – 80 копеек
  • Почитать книгу при свете настольной лампы 1 час – 16 копеек 
  • Провести час за компьютером – 58 копеек 

*Расчеты произведены при условии, что месячное потребление электроэнергии превышает 100 кВт*час
газ, тарифы, вода, украинцы, отопление, электроэнергия

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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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