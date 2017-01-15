Снова подорожание: во сколько в 2017-м украинцам обойдется посмотреть ТВ и помыться

Украинцев ожидает очередное повышение тарифов на электроэнергию, кроме того, после отопительного сезона может подорожать и газ, горячая вода и отопление

Уже в марте украинцев ожидает очередное подорожание коммунальных услуг. Через несколько месяцев при потреблении более 100 кВт*час каждый киловатт будет стоить 1,68 гривни, вместо 1,29 гривни. Кроме того, в конце отопительного сезона, как прогнозируют эксперты, может подорожать газ, а вместе с этим горячая вода и отопление. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, во сколько украинцам обойдется коммуналка в 2017-м, что подорожает и как платить меньше.

Дорогая вода

Объем стандартной ванны – 350 литров. Чтобы принять ванну, жителям столицы придется заплатить больше 20 гривен (один литр горячей воды стоит 8,3 копейки). Примерно 30 литров воды украинцы тратят на умывание и чистку зубов ежедневно – это около 2,5 гривни. Поход в туалет (кубометр холодной воды стоит 13,43 гривни), при условии, если установлен стандартный сливной бачок объемом 6 литров воды, стоит 8 копеек.

Еще около 20-30 литров воды украинцы каждый день тратят на готовку (при условии, если использовать холодную воду, это примерно 30 копеек). Согласно нормативам водоснабжения, в среднем киевлянин за месяц потребляет 4,5 кубометра воды.

Фото: архив

Прайс на "блага цивилизации":

Принять ванну – больше 20 гривен

Умыться в горячей воде – 2,5 гривни

Сходить в туалет – 8 копеек

Приготовить еду – 30 копеек

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", спустя две минуты после открытия крана температура воды должна колебаться в пределах 50-75 градусов. Если температура горячей воды – 45-49 градусов, платить за нее можно на 10% меньше. Так, действующий тариф "Киевэнерго" – 83,1 гривни за кубометр горячей воды. Согласно утвержденным Кабинетом министров нормативам, семья из трех человек за месяц использует 4,8 кубометров горячей воды. Если температура воды, к примеру, не 50, а 49 градусов, вместо 398,8 гривен можно заплатить 358 гривен (на 10% меньше). Если температура в кране от 40 до 44 градусов – платить можно на 30% меньше, то есть 279,1, а не 398,8 гривни. Если температура ниже 40 градусов за горячую воду можно платить по тарифу на холодную воду.

Нормативы для горячей воды:

50-75 градусов – платить 100%

45-49 градусов – платить 90%

40-44 градуса – платить 70%

Меньше 40 градусов – платить по тарифу на холодную воду

Кроме того, законом установлено, что отключать горячую воду могут не более чем на шесть часов в сутки (при условии стабильного водоснабжения) и не больше чем на 10 дней в месяц (30% от времени предоставления услуги). То есть если горячей воды нет две недели, услугу можно оплачивать частично – за каждый день "просрочки" сумма в платежке за месяц должна уменьшаться на 3,3%.

Сколько стоит свет

Еще в 2015-м НКРЭКУ постановлением №220 утвердила поэтапное повышение стоимости электроэнергии. Последний этап припадает на март 2017-го. В начале года украинцы будут платить за каждый кВт*час при потреблении менее 100 кВт 71,4 копейки, а с первого марта – 90 копеек. При потреблении более 100 кВт*час каждый кВт*час до марта стоит 129 копеек, а после марта – 168 копеек.К примеру, если семья использует 200 кВт*час в месяц, до первого марта придется платить за свет 200,4 гривни, а после марта 2017-го – 258 гривни.

В результате до марта (при тарифе 1,29 гривни за киловатт) один час включенного телевизора средней мощности обойдется в 64 копейки, а после марта – 80 копеек. Почитать книгу при свете лампочки мощностью 100 Вт обойдется в 12 копеек до подорожания, и 16 – после. Компьютер средней мощности вместе с монитором намотает электроэнергии на 38 копеек до подорожания и 50 копеек после пересмотра тарифа.

Фото: архив

Посмотреть телевизор 1 час – 80 копеек

Почитать книгу при свете настольной лампы 1 час – 16 копеек

Провести час за компьютером – 58 копеек

Эксперты в сфере энергоэффективности советуют: самый быстрый способ экономии на электроэнергии – установить энергосберегающие лампы. Лампу мощностью 0,022 кВт в час можно купить за 98 гривен. К примеру, для того чтобы заменить все лампочки в однокомнатной квартире (по одной лампе на кухне, в туалете, прихожей и ванной и три в люстре в комнате) понадобится 686 гривен.

Если лампа мощностью 75 Вт в прихожей работает два часа в сутки, в туалете – час, в ванной – 3 часа, на кухне – 5 часов, в комнате – 6 часов, за месяц только за "свет" наберется 65,2 кВт. В то же время энергосберегающие лампы потратят в этих же условиях 19 кВт.

Как платить меньше

Эксперт в сфере энергоэффективности Анна Шумейко рассказывает: за месяц сотни литров воды уходит "впустую". Уже сейчас каждая семья может начать экономить воду, используя несколько простых советов. В первую очередь необходимо установить рычаговые краны. По словам эксперта, за год такие краны позволят сэкономить до 300 гривен.

Кроме того, эксперт рекомендует:

Поменять или "модернизировать" сливной бачок. Эксперты также советуют поменять сливной бачок в туалете на тот, который использует меньше воды. Для этого можно приобрести специальный бачок с энергосберегающей системой, которая контролирует подачу воды, или же просто установить в бачок наполненную водой пластиковую бутылку – это поможет уменьшить объем воды в бачке.

Новая стиральная машинка. Стиральная машина с классом энергопотребления А+ и выше поможет сэкономить за месяц десятки литров воды. Также стиральную машину стоит заполнять полностью, но не перегружать, так как это увеличивает потребление электричества.

Мыть посуду не в проточной воде и беречь воду. Для экономии воды также стоит установить насадки для душа и смесители с низким расходом или распылители на смеситель. Кроме этого, многие, как показывают соцопросы, забывают выключать воду во время чистки зубов. Принимать душ, а не ванну. Принимая душ в течение пяти минут, расходуется максимум 100 литров воды, а для наполнения ванны необходимо более 200 литров.

Стоит отметить, что стоимость горячей воды для украинцев в разных регионах разная. Так, в Кузнецовске Ровенской области кубометр стоит 14,88 грн, а клиенты одной из ТКЭ в Днепропетровске вынуждены будут платить 85,83 грн за такой же объем горячей воды.