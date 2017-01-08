Стоит ли отказываться от горячей воды и переходить на двухзонные счетчики: как и сколько можно сэкономить

Ночью электроэнергия продается в 1,5 раза дешевле, однако перед тем, как покупать двухзонный счетчик и электрический бойлер, стоит взвесить все "за" и "против"

В 2016 году в результате очередного повышения тарифов на коммунальные услуги для украинцев подорожали свет, горячая и холодная вода, отопление. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, стоит ли украинцам устанавливать двухзонные счетчики на электроэнергию и отказываться от центрального горячего водоснабжения.

В марте 2015-го Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение повысить тариф на электроэнергию в пять этапов (постановление №220): с 36,6 до 90 копеек за киловатт (при потреблении до 100 кВт*час). Последний этап произойдет в марте 2017 года. На данный момент кВт*час при потреблении менее 100 киловатт стоит 71,4 копейки.

После подорожания газа, в июле 2016-го, себестоимость подогрева воды значительно выросла. В результате большинство компаний-поставщиков вынуждены были обращаться в Нацкомиссию с просьбой пересмотреть их тарифы. Так, клиенты "Киевэнерго" после пересмотра тарифа платят за кубометр 83,1 гривни вместо 40,9 гривни. В структуре тарифа 58% – стоимость газа, 17% – налоги, 7% – зарплаты и только 6% – стоимость самой воды. Согласно принятой Кабинетом министром норме потребления, в среднем семья из трех человек использует за месяц 5 кубометров горячей воды. По старому тарифу, для киевлян это 204,6 гривни (40,92 за кубометр). После подорожания – 415,5 гривни.

Как платить за свет меньше

Платить за свет можно значительно меньше. Нацкомиссия приняла решение продавать электроэнергию с 23 вечера до 7 утра в два раза дешевле. Сделано это для того, чтобы стимулировать украинцев больше использовать электроэнергию ночью и сместить период пикового потребления, который припадает на утро, вечер и выходные.

Чтобы свет, потребляемый ночью, считался по отдельному тарифу, необходимо установить двухзонный счетчик на электроэнергию. Такой прибор учета с установкой обойдется примерно в 1400 гривен. К примеру, семья, которая потребляет 200 кВт*час электроэнергии и при этом 25% света использует с 23 часов вечера до 7 часов утра, каждый месяц сможет экономить 64,5 гривни. Следовательно, двухзонный счетчик окупиться примерно через два года. Однако уже в марте в результате подорожания электроэнергии экономия от такого счетчика составит 84 гривни в месяц (прибор учета окупиться за полтора года). Более того, если тратить "по ночному тарифу" больше 25% света, срок окупаемости двухзонного счетчика сократится.

Двухзонный счетчик. Фото: term.od.ua

Еще один способ экономии с помощью двухзонного счетчика – заряжать домашний аккумулятор ночью, а электроэнергию использовать днем. Тогда все потребляемые киловатты будут в два раза дешевле. Правда, стоит такой аккумулятор несколько тысяч долларов и, скорее всего, он может вообще не окупиться.

Такой аккумулятор может принести пользу в том случае, если его заряжать не от сети, а с помощью солнечных панелей. По данным Госагенства по энергоэффективности и энергосбережению, в 2014-м солнечные системы установили всего 20 украинцев, а в 2016 году – более 500. Часть домохозяйств не только обеспечивает свои потребности, но и продают свет по "зеленому" тарифу. КВт*час электроэнергии по обычному тарифу стоит 0,7 гривни, а по "зеленому" – 5,3 гривни.

Правда, стоит такая система немало – от 11 до 13 тысяч евро. Автономная система (солнечные панели заряжают аккумулятор), рассказывает эксперт Национального экологического центра Максим Бабаев, могут вообще никогда не окупиться. Их выгодно устанавливать в том случае, если дом только построен и к нему не подключено электричество.

"Те деньги, которые потратим на оборудование, будут окупаться очень долго. Это выгодно, если есть большой участок земли и есть коттедж, который строится, но не проведено электричество, вот тогда можно ставить такие батареи. Подключиться к электрической сети от облэнерго стоит примерно столько же, сколько и автономная солнечная система", – поясняет эксперт.

Выгодно ли устанавливать бойлер

Стоимость бойлера колеблется в пределах от 1500 – 7000 гривен. "Это зависит от мощности, объема бойлера. Кроме того, есть накопительные бойлеры, а есть бойлеры для проточной воды. Накопительные позволяют пользоваться водой даже тогда, когда ее отключили", – говорит специалист сети магазинов. Водонагреватель на 80 литров и мощностью 2500 Вт (этого объема достаточно для семьи из трех человек) стоит 5000 гривен. Такой бойлер нагревает воду до 65 градусов выше нуля (температуру можно выбрать). Чтобы рассчитать потребление электроэнергии, нужно узнать время подогрева воды: Т = 0,00116 × объем бака × (конечная температура – начальная температура)/ мощность

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Такой бойлер на подогрев 80 литров воды на 40 градусов тратит 1,48 часа и 3,7 кВт*час электроэнергии. В то же время, чтобы подогреть кубометр воды, придется использовать 46,25 кВт*час. Если воду подогревать по "ночному тарифу", куб обойдется в 30 гривен, при этом тариф "Киеэнерго" – 83,1 гривни.

Если в месяц использовать пять кубов воды и подогревать воду по ночному тарифу, за месяц можно сэкономить 184,5 гривни. Бойлер будет окупаться несколько лет. При этом уже в марте 2017-го свет снова подорожает. Если подогревать воду бойлером днем – куб будет стоить 46,2 гривни.

Электрический бойлер. Фото: gsr178.ru

Как поясняет менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, решение собственника квартиры об установке бойлера зависит не только от тарифа, но и еще нескольких нюансов: например, как часто происходят перебои с горячим водоснабжением. Имеют значение и такие персональные факторы, как наличие учета, выставление счетов за горячую воду по количеству прописанных в квартире или по счетчику. Кроме того, в разных городах Украины разные тарифы на горячую воду. Поэтому всегда нужно делать индивидуальный анализ, считать, выгодно или нет.

"Можно сказать с уверенностью – во всем мире централизованное теплоснабжение дешевле, чем индивидуальное. Что происходит с тарифами на электроэнергию, мы все видим и ощущаем. Поэтому – каждый должен сам для себя взвесить необходимость установки бойлера", – говорит эксперт.

Эксперт в сфере энергоэффективности Андрей Железный уверен, что самостоятельно подогревать воду с помощью электроэнергии – неэффективно. "Индивидуальный подогрев воды будет иметь обратный эффект. На котельных газ используется для подогрева воды. Электроэнергия также является вторичным ресурсом, первичный (с помощью которого получаем электроэнергию) – уголь, газ, или атомная энергия. Эффективность при потреблении первичной энергии выше. Получается, что мы один раз используем ресурс, чтобы генерировать электроэнергию, а потом ее же используем для того, чтобы подогреть воду. С точки зрения экологии это неэффективно", – рассказывает эксперт.

Напомним, на данный момент в Верховной Раде находится законопроект "Об энергетической эффективности зданий". В документе сказано, что все украинцы за собственный счет должны будут провести энергоаудит своих домов. А тем, кто хочет продать или сдать в аренду жилье, придется оформлять сертификат энергоэффективности. Как отмечает нардеп Алена Бабак, в странах западной Европы квартиранты всегда обращают внимание на класс энергоэффективности здания, парламентарии планируют распространить эту практику и в Украине. "В Европе человек, когда берет в аренду квартиру, он смотрит, какой класс энергоэффективности у этого жилья. Потому что человек понимает, что арендная плата может быть небольшой, но придут счета за отопление, за воду и т.д. И мы хотим это сделать в Украине", – поясняет Алена Бабак. Однако, заняться вопросами энергетической безопасности и собственного комфорта можно, воспользовавшись перечисленными советами, еще до принятия закона.