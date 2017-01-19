Украинцы задолжали миллиарды за коммуналку: чем грозит реестр должников и что делать

Должников вносят в специальный реестр, кроме того, уже в этом году в Украине может появиться пеня

В Украине сумма задолженности за коммунальные услуги достигает миллиардов гривен. Отопление за несколько лет подорожало практически в два раза. Правительство предлагает украинцам платить за тепло в рассрочку в течение всего года. Те, кто игнорирует платежки, рискуют потерять имущество. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, что грозит должникам и что делать, если не хватает денег на коммуналку.

Хуже всего платят в Ивано-Франковской и Херсонской областях

С началом отопительного сезона суммы в платежках за коммуналку выросли в среднем на 70%. Отопительный сезон 2016/2017 оказался рекордно дорогим для украинцев. Так, в Киеве один Гкал тепла подорожал с 657,24 до 1416,96 гривен. В среднем, как говорит энергоаудитор Сергей Свистюк, на отопление двухкомнатной квартиры приходится использовать 1,3 Гкал тепла. В отопительном сезоне 2015/2016 такой объем тепла стоил 854 гривни, а на данный момент – 1842 гривни.

По данным Государственной службы статистики, в октябре прошлого года задолженность украинцев за коммуналку достигла 16,7 миллиардов гривен. Больше всего должников в Ивано-Франковской, Херсонской и Сумской областях. При этом украинцы заплатили всего 59% от начисленной суммы за коммуналку. Больше всего долгов за отопление и горячую воду – 4,8 миллиарда, на втором месте электроэнергия – сумма задолженности достигла 3,1 миллиарда гривен.

В типичной многоэтажке коммунальные счета не закрыты у каждой пятой квартиры. Чаще всего долги накапливают за зиму, а летом погашают. "В Киеве из общего количества лицевых счетов около 20%, или порядка 170 тыс. квартир имеют долги по "коммуналке". Из них около 30% — это задержка в оплате на месяц-два", – рассказывает гендиректор "Центра коммунального сервиса" Катерина Саркисова.

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При этом далеко не все должники действительно не имеют возможности платить по счетам. Многие просто игнорируют платежки, несмотря на достаточно высокий уровень доходов, отмечают эксперты. "У нас примерно 20% в каждом доме не платят за коммунальные услуги, или же оплачивают счета частично", – рассказывает и.о. директора Терновского Жилищно-коммунального предприятия Игорь Заярный.

В этом году субсидию будут получать 9 из 15 миллионов семей, то есть большинство украинцев. Субсидия зависит от площади квартиры, уровня доходов и количества человек в семье. В среднем "коммунальная скидка" позволяет платить за услуги около 15% от общего дохода семьи.

Как накажут должников: пеня, суды и реестр

У должников по решению суда могут арестовать квартиру, машину или любое другое имущество в счет долга. В прошлом году, вспоминает юрист Александр Плохотник, в Луцке у одного из должников арестовали квартиру, а после продали ее на государственном аукционе. Владельцы жилья не оплачивали "коммуналку" много лет. По закону, отмечает Александр Плохотник, взыскать у должника можно "коммуналку" за три года. Квартиру продали примерно за 450 тыс. гривен, 50 тыс забрал "ЖЭК", а остальную сумму отдали владельцам проданной квартиры.

К слову, в Украине действует упрощенная система взыскания долгов. Любой ЖЭК может подать в суд на должника, после чего решение будет вынесено в течение трех дней. Судебный приказ о взыскании имущества выдается без судебного заседания и без вызова сторон.

На данный момент на рассмотрении парламента находится законопроект "О жилищно-коммунальных услугах". Документ необходимо принять для работы Фонда энергоэффективности. Как отмечает вице-премьер Геннадий Зубко, законопроект находится на постоянном мониторинге международных партнеров Украины.

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Как отмечает зампредседателя парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак, в законопроекте есть спорный момент – украинцев с долгами за коммуналку планируют обязать платить пеню. "В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,1 процента за каждый день просрочки от суммы долга", – говорится в законопроекте. Так, за год долг может увеличиться на 36,5%. Максимальная пеня не может составлять больше 100% от суммы долга. Пеня насчитывается после 20 числа каждого месяца. Так, если просрочить платежку на 10 дней, придется заплатить всего на 1% больше.

В этом году Министерство юстиции запустило реестр должников. В него попали не только украинцы с долгами за коммуналку. "Если это кредит, долг, при чем любой, и против гражданина подали в суд и выиграли его, информация об этом появится в реестре", – поясняет Плохотник.

Информацией могут воспользоваться кредитные компании, банки, застройщики. К примеру, как отмечает юрист, если собственник квартиры найдет соискателя жилья в этом списке, это может быть причиной для отказа в аренде.

Что делать, если нечем платить

Коммунальные предприятия готовы отказаться от исков в суд, если должники согласятся платить по счетам. Так, задолженность можно реструктуризировать и выплачивать частями. В Киеве Центр коммунального сервиса (ЦКС) предлагает выплатить долг за 4 года: для этого необходимо заключить договор.

"С декабря 2015 года концерн активизировал свою работу с должниками, мы работаем с долгами за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, которые были предоставлены населению в 1 июля 2014-го", – цитирует пресс-служба ведомства заместителя гендиректора ЦКС Валентина Дубовик.

По решению Кабинета министров, украинцы также получили возможность оформить рассрочку и оплачивать накопленную за отопительный сезон сумму в течение всего года. Для этого надо письменно обратиться в компанию, которая поставляет тепло для отопления. Согласно постановлению Кабмина, рассрочка — беспроцентная, а всю начисленную сумму за отопительный сезон поделят равными платежами не на шесть месяцев (с октября по апрель, когда батареи горячие), как сейчас, а на 12. Это уменьшит ежемесячный платеж вдвое.