В НКРЭКУ рассказали о планах по счетчикам газа

Сегодня, 19:39

Нацкомиссия планирует установить счетчики газа 319 тыс. абонентов, и заменить счетчики еще 210 тыс. потребителеям газа

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В новых тарифах на распределение природного газа Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует профинансировать в 2017 году обеспечение счетчиками 529 тыс. получателей природного газа. Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Так, Нацкомиссия планирует установить счетчики газа 319 тыс. абонентов, и заменить счетчики еще 210 тыс. потребителеям газа.

Наибольшее количество счетчиков предусмотрено для потребителей Днепропетровской (67,3 тыс. абонентов), Харьковской (43,5 тыс. абонентов), Донецкой (36,3 тыс. абонентов) и Полтавской (33,5 тыс. абонентов) областей.

__01_Инфографика: пресс-служба НКРЭКУ

Кроме того, пресс-служба НКРЭКУ отметила, что Нацкомиссия поддерживает внедрение современных технологий в сфере учета энергетических ресурсов.

Так, в 2016 году НКРЕКу реализовала пилотный проект по дистанционному считыванию показаний счетчиков природного газа с покрытием в 27 тыс. абонентов различных категорий.

Данный проект подтвердил, что для потребителя важна уверенность в правильности начислений, предоставление информации о почасовом расходе газа и избавление от необходимости ежемесячно передавать данные в облгаз или ждать контроллера.

Также пилотный проект показал способность автоматического формирования реального баланса газа и выявления нестандартных ситуаций в режиме реального времени.

В новых тарифах на распределение природного газа на 2017 Комиссия предполагает обеспечить 108 тыс. новых абонентов такой системой дистанционного считывания показателей счетчиков газа.

__00_Инфографика: пресс-служба НКРЭКУ
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