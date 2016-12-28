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В ПриватБанке объяснили, что теперь будет с комиссией на оплату "коммуналки" http://www.segodnya.ua/img/article/7838/79_main.1482922576.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/79_tn.1482922576.jpg ЖКХ Счета выгоднее оплачивать в онлайне, чем в кассах, напоминают в "Привате"

В ПриватБанке объяснили, что теперь будет с комиссией на оплату "коммуналки"

Сегодня, 12:55

Счета выгоднее оплачивать в онлайне, чем в кассах, напоминают в "Привате"

&quot;Приват&quot; продолжит принимать платежи за &quot;коммуналку&quot;. Фото: zhitomir.info
"Приват" продолжит принимать платежи за "коммуналку". Фото: zhitomir.info

Государственный ПриватБанк не планирует повышать тарифы на оплату счетов за услуги ЖКХ. Об этом сообщила представитель пресс-службы банка Инна Музычук.

По информации ПриватБанка, на сегодняшний день при оплате коммунальных платежей в кассах банка тарифы на такой платеж составляют от 1% от суммы (за воду, электроэнергию и тепло) до 3 грн (за газ и др. коммунальные услуги).

В случае оплаты "коммуналки" через терминал самообслуживания тариф составляет 2 грн на все виды платежей, а в "Приват24" на коммунальные платежи действует единий тариф – 1 грн.


Кроме того, комиссии не взимаются с платежей на счета поставщиков ЖКУ, у которых есть прямые договора с ПриватБанком.

По словам Музыченко, "Приват" также сохранит нулевые тарифы на оплату "коммуналки" для держателей пенсионных карт. А с 1 января банк будет без дополнительных комиссий принимать платежи от тех, у кого нет счета или пластиковой карты.

Напомним, ранее эксперты сообщали о возможных проблемах с передачей сервиса "Приват24" под государственный котроль, так как программное обеспечение, по их словам, не принадлежало ПриватБанку.
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Источник:

"Сегодня"

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