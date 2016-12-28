В ПриватБанке объяснили, что теперь будет с комиссией на оплату "коммуналки"

Счета выгоднее оплачивать в онлайне, чем в кассах, напоминают в "Привате"

Государственный ПриватБанк не планирует повышать тарифы на оплату счетов за услуги ЖКХ. Об этом сообщила представитель пресс-службы банка Инна Музычук.

По информации ПриватБанка, на сегодняшний день при оплате коммунальных платежей в кассах банка тарифы на такой платеж составляют от 1% от суммы (за воду, электроэнергию и тепло) до 3 грн (за газ и др. коммунальные услуги).

В случае оплаты "коммуналки" через терминал самообслуживания тариф составляет 2 грн на все виды платежей, а в "Приват24" на коммунальные платежи действует единий тариф – 1 грн.





Кроме того, комиссии не взимаются с платежей на счета поставщиков ЖКУ, у которых есть прямые договора с ПриватБанком.

По словам Музыченко, "Приват" также сохранит нулевые тарифы на оплату "коммуналки" для держателей пенсионных карт. А с 1 января банк будет без дополнительных комиссий принимать платежи от тех, у кого нет счета или пластиковой карты.

Напомним, ранее эксперты сообщали о возможных проблемах с передачей сервиса "Приват24" под государственный котроль, так как программное обеспечение, по их словам, не принадлежало ПриватБанку.