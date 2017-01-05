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В прошлом году остатки по ЖКХ-субсидиям составили 12 млрд грн – Розенко http://www.segodnya.ua/img/article/7857/52_main.1483615145.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/52_tn.1483615145.jpg ЖКХ В этом сезоне ситуация серьезно изменилась, но Кабмин еще рассматривает монетизацию

В прошлом году остатки по ЖКХ-субсидиям составили 12 млрд грн – Розенко

Сегодня, 13:17

В этом сезоне ситуация серьезно изменилась, но Кабмин еще рассматривает монетизацию

Остатки по субсидиям могут монетизировать. Фото: Сегодня
Остатки по субсидиям могут монетизировать. Фото: Сегодня

В нынешнем году остатки по субсидиям в Украине уменьшились, а Кабмин рассматривает разные варианты их монетизации. Об этом заявио вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Представитель правительства отметил, что в прошлом году сумма остатков сформировалась на уровне 12 млрд грн, однако в этом году ситуация изменилась.

"Прежде чем говорить, стоит или нет монетизировать остатки (по субсидиям – Ред.), нужно понять, есть ли вообще эти остатки. И правда, если взять предыдущий отопительный сезон, у нас сформировалась серьезная сумма остатков – к концу отопсезона 2015-16 гг эта сумма составила примерно 12 млрд грн. Но почему эта сумма остатков сформировалась? В первую очередь, потому что мы осознанно пошли на завышение определенных нормативов потребления, чтобы людям было спокойно. ... В 2016 году эта норма была оптимизирована. На мой взгляд, на сегодняшний день норма оптимальна, она дальше уменьшаться не будет и будет зафиксирована на следующие отопсезоны", – отметил Розенко в эфире "112 Украина".

Также, по словам Розенко, текущая зима холоднее, чем в прошлом году, поэтому потребление газа выросло у всех категорий потребителей. Поэтому, как отметил Розенко, правительство собирается дождаться хотя бы февраля, чтобы понять, формируются ли остатки по субсидиям.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что украинцы могут начать получать монетизированные остатки по субсидиям уже в апреле 2017 года. Как отметил Коболев, речь идет о возвращении средств, которые украинские семьи смогли сэкономить на коммунальных услугах. 

Как сообщалось, украинцам в этом году пересчитают размер субсидии. Количество субсидиантов к этому времени, предполагают в Кабмине, вырастет до семи миллионов семей. Львиная часть субсидиантов оформили скидку с учетом минимального дохода, который составлял 1600 гривен, а теперь повышен до 3200 гривен.
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Источник:

"Сегодня"

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