В Украине могут изменить правила установки газовых счетчиков

Сегодня, 14:52

Действующим законом не определено, какие именно счетчики должны быть установлены — общедомовые или индивидуальные

Украинцев хотят избавить от &quot;обязательных&quot; общедомовых счетчиков газа. Фото: samsmogy-remont.ru
Украинцев хотят избавить от "обязательных" общедомовых счетчиков газа. Фото: samsmogy-remont.ru

Украинцам готовят новые правила установки газовых счетчиков. Так, в Верховной Раде появился законопроект №5722, предусматривающий несколько ключевых нововведений:

  • общедомовой счетчик газа должен устанавливаться только с согласия всех собственников многоэтажного дома;
  • индивидуальные счетчики украинцы смогут ставить за свои деньги в счет будущей оплаты за газ;
  • поставщики не имеют права прекращать подачу газа в многоэтажки, даже если владельцы не дадут согласия на установку счетчика.

В пояснительной записке к документу авторы указывают, что действующим законом "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" не определено, какие именно счетчики должны быть установлены — общедомовые или индивидуальные.

Как отмечают авторы законопроекта, пользуясь этим, коммунальщики начали массово устанавливать в многоэтажках общедомовые счетчики вместо индивидуальных. Выгода для поставщиков газа налицо — они вынуждают людей платить из расчета общего потребления газа домом, а не за тот объем, который ушел в конкретную квартиру. Более того, компании даже не спрашивают у жильцов, согласны ли они устанавливать общий счетчик. Если же люди сами поднимают этот вопрос и отказываются от такого прибора учета, коммунальщики попросту шантажируют их отключением газа.

Индивидуальный квартирный газовый счетчик под ключ (разработка проекта, оборудование, установка) стоит порядка 3 – 4 тыс. грн. При этом, как заявляют эксперты, позволяет сократить платежки на 15 – 20%, а то и на треть.

Напомним, эксперты в сфере энергетики уверены: в 2017-м должен подорожать газ. действующем тарифе заложена стоимость импортного газа – 185 долларов за тысячу кубометров, а в бюджете на 2017 год предусмотрено, что голубое топливо для Украины подорожает до 245 долларов.

Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в следующем году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время эксперт Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен).

Если же тариф на газ не пересматривать, отмечают экономисты, правительству придется дотировать "Нафтогаз". 
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Источник:

UBR.UA

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