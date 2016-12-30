В Украине могут снизить тарифы на газ

Глава "Нафтогаза" Коболев обещает, что цены упадет в случае победы над "Газпромом" в суде

Цена на газ для украинцев снизится в случае победы "Нафтогаза" в суде российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию – это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины", – заявил Коболев "Левому берегу".

По словам главы "Нафтогаза", снижение цены на газ будет касаться всех.

Коболев отметил, что Украина сможет получить компенсацию за недополученные доходы от транзита газа в 2015 году. Также сможет быть завершен процесс выведения из-под юрисдикции "Нафтогаза" оператора газотранспортной системы.

Напомним, окончательное решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года, на транзит – в конце января 2017 года. "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.

Каждый из участников процесса сможет опротестовать решение суда.