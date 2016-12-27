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В Украине набирают популярность "теплые кредиты" – Госэнергоэффективности http://www.segodnya.ua/img/article/7836/24_main.1482850870.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/24_tn.1482850870.jpg ЖКХ Банки выдали кредиты на 2,7 млрд грн по госпрограмме энергосбережения

В Украине набирают популярность "теплые кредиты" – Госэнергоэффективности

Вчера, 17:00

Банки выдали кредиты на 2,7 млрд грн по госпрограмме энергосбережения

В Госэнергоэффективности отметили популярность &quot;теплых кредитов&quot;. Фото: metaprom ru
В Госэнергоэффективности отметили популярность "теплых кредитов". Фото: metaprom ru

Банки-участники государственной программы частичной компенсации стоимости кредитов на термомодернизацию и повышение энергоэффективности в жилищном секторе Украины (программа "теплых кредитов") с начала ее реализации в 2014 году к концу 2016 года предоставили таких кредитов на общую сумму более 2,7 млрд грн.

Такие данные обнародовал глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, за период действия программы "теплых кредитов" ее участниками стали 211 тыс. домохозяйств, а объем возмещенных правительством средств составил более 1,1 млрд грн.

Как отметил Савчук, за 2016 год количество организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые приняли участие в программе "теплых кредитов", увеличилось на 422 – до 616.

Он добавил, что все регионы Украины принимали участие в программе, однако их результаты значительно отличаются.

"Больше всего по программе "теплых кредитов" реализовало население Львовской области – 260 млн грн за период работы программы. Киевская область – 235 млн грн, Сумская – 224 млн грн. Есть регионы, которые хуже сработали: Запорожская область – 80 млн грн, Херсонская – 62 млн грн, Николаевская – лишь 44 млн грн", – сказал глава Госэнергоэффективности.

Савчук уточнил, что в 2016 году местными органами власти в разных регионах Украины было принято 134 новых программы частичного возмещения стоимости "теплых кредитов" и к концу года их количество увеличилось до 215.

"Сейчас мы активно сотрудничаем с органами местного самоуправления, чтобы количество этих программ уже в 2017 году, как минимум, удвоилось", – сказал он.

Глава Госэнергоэффективности также сообщил, что ведомство разработало предложения для правительства, предусматривающие перерасчет остатков неиспользованных средств от жилищно-коммунальных субсидий на энергоэффективность для домохозяйств после завершения отопительного сезона.

"Проект постановления и такая концепция разработаны. Мы разошлем ее по министерствам, и я вижу, что в каком-то варианте такая концепция будет принята", – отметил Савчук.

Как сообщалось, в 2015 году в рамках программы "теплых кредитов" уполномоченными банками было выдано 1,3 млрд грн таких кредитов для 100 тыс. домохозяйств.

Участниками указанной госпрограммы со стороны банковских учреждений выступают государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также подконтрольный правительству Укргазбанк.

Частичная компенсация сумм привлеченных кредитов в рамках программы составляет: 20% – для физлиц при приобретении отопительных котлов на альтернативных видах топлива, 30% и 40% – для физлиц и ОСМД соответственно при осуществлении энергоэффективных мероприятий, 70% – увеличенная компенсация для получателей жилищных субсидий (как отдельных физлиц, так и в составе ОСМД).
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Источник:

Интерфакс-Украина

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