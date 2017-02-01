В Украине начали оформлять ЖКХ-рассрочки (видео)

Платить за коммуналку в долг пока смогут только киевляне

С сегодняшнего дня – 1 февраля – украинцы, которые не получают субсидию на оплату коммунальных услуг, могут оплачивать ЖКХ-счета в рассрочку.

Рассрочка будет выдаваться на год. А реструктуризацией долгов в течение месяца будут заниматься Центры коммунального сервиса.

Правда, воспользоваться такой услугой пока смогут только киевляне.