В Украине начали оформлять ЖКХ-рассрочки (видео)
Платить за коммуналку в долг пока смогут только киевляне
С сегодняшнего дня – 1 февраля – украинцы, которые не получают субсидию на оплату коммунальных услуг, могут оплачивать ЖКХ-счета в рассрочку.
Рассрочка будет выдаваться на год. А реструктуризацией долгов в течение месяца будут заниматься Центры коммунального сервиса.
Правда, воспользоваться такой услугой пока смогут только киевляне.
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