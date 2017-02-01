В Украине начали оформлять ЖКХ-рассрочки (видео)

Сегодня, 11:52

Платить за коммуналку в долг пока смогут только киевляне


С сегодняшнего дня – 1 февраля – украинцы, которые не получают субсидию на оплату коммунальных услуг, могут оплачивать ЖКХ-счета в рассрочку. 

Рассрочка будет выдаваться на год. А реструктуризацией долгов в течение месяца будут заниматься Центры коммунального сервиса.

Правда, воспользоваться такой услугой пока смогут только киевляне.
жкх, коммуналка, коммунальные услуги, рассрочка

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине начали оформлять ЖКХ-рассрочки (видео)". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

В Украине подорожает вода. Фото: pushkinska.net

В Украине пересматривают тариф на воду: когда и насколько подорожает коммуналка

Сегодня, 07:45

В среднем холодная вода, согласно планам НКРЭКУ, подорожает на 9%, больше всего рост тарифа почувствуют в Миргороде, Днепре, Житомире 

Донбасс

Геннадий Зубко, фото Пресс-служба Кабмина Украины

Зубко: Отработаны сценарии эвакуации из Авдеевки и возможные транспортные коридоры

Вчера, 22:45

По его словам, главная проблема - в городе так и необеспеченный "режим тишины"

ЖКХ

Тарифы за газ буду считать по-новому. Фото из архива "Сегодня"

В платежках за газ будут указывать количество использованной энергии

Вчера, 21:33

Газовщики уверены, если люди начнут платить за качество, а не количество, то получится сэкономить

Донбасс

Многие дома в Донецке так истоят разрушенными. Фото: AFP

Жители Донецка: "Город-бриллиант превращается в российскую глубинку"

Вчера, 08:33

Оккупированный Донецк под "властью ДНР" приходит в упадок, а горожане вынуждены платить "чиновникам" под страхом репрессий

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования