В Украине снизили "зеленый тариф" для частных домов

Сильнее всего тариф упал для домов с новыми солнечными батареями

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила "зеленые тарифы" на электроэнергию, производимую солнечными и ветровыми установками частных домохозяйств.

Так, тариф для таких солнечных установок, вводимых в эксплуатацию в 2017-2019 годах будет снижен на 34,51 коп/кВт-ч – до 498,17 коп/кВт-ч, а для ветряных установок вводимых в 2015-2019 годах уменьшен на 22,19 коп/кВт-ч – до 320,25 коп/кВт-ч (все – без НДС).

Как известно, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Программа "зеленого тарифа" создана, чтобы стимулировать население Украины использовать альтернативные источники энергии на замену традиционным (газ, уголь, нефть и пр.)

"Зеленый тариф" является специальным тарифом, по которому закупается электричество, произведенное с использованием альтернативных источников электроэнергии. Оптовый рынок электроэнергии Украины в лице ГП "Энергорынок" обязан покупать электроэнергию по "зеленому тарифу". Возможность продаж по "зеленому тарифу" напрямую потребителям предусмотрена.