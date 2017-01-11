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В Украине снизили "зеленый тариф" для частных домов http://www.segodnya.ua/img/article/7872/73_main.1484140276.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/73_tn.1484140276.jpg ЖКХ Сильнее всего тариф упал для домов с новыми солнечными батареями

В Украине снизили "зеленый тариф" для частных домов

Сегодня, 15:10

Сильнее всего тариф упал для домов с новыми солнечными батареями

&quot;Зеленый тариф&quot; упал для частников. Фото: Pixabay
"Зеленый тариф" упал для частников. Фото: Pixabay

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила "зеленые тарифы" на электроэнергию, производимую солнечными и ветровыми установками частных домохозяйств. 

Так, тариф для таких солнечных установок, вводимых в эксплуатацию в 2017-2019 годах будет снижен на 34,51 коп/кВт-ч – до 498,17 коп/кВт-ч, а для ветряных установок вводимых в 2015-2019 годах уменьшен на 22,19 коп/кВт-ч – до 320,25 коп/кВт-ч (все – без НДС).

Как известно, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Программа "зеленого тарифа" создана, чтобы стимулировать население Украины использовать альтернативные источники энергии на замену традиционным (газ, уголь, нефть и пр.)

"Зеленый тариф" является специальным тарифом, по которому закупается электричество, произведенное с использованием альтернативных источников электроэнергии. Оптовый рынок электроэнергии Украины в лице ГП "Энергорынок" обязан покупать электроэнергию по "зеленому тарифу". Возможность продаж по "зеленому тарифу" напрямую потребителям предусмотрена.
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Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

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