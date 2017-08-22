Выплат за экономию по "коммуналке" в Украине придется ждать до октября

Средний размер выплат в рамках монетизации субсидий составит около 135 грн по электроэнергии и 690 грн по газу

Выплаты компенсаций сэкономленной субсидии в Украине состоятся не раньше конца октября – начала ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Получатели субсидии, которые экономно потребляли газ или электроэнергию для отопления жилья в течение отопительного периода, и у которых по состоянию на 1 мая была переплата за услугу, могут получить часть сэкономленной субсидии в сумме, не превышающей стоимости 100 кубометров газа или 150 кВт электроэнергии, могут получить соответствующую сумму средств. Выплаты компенсаций проведут не раньше конца октября – начала ноября, примерно с началом нового отопительного сезона", – отметили в ведомстве.

В министерстве подсчитали, что размер выплат в рамках монетизации субсидий составит около 135 грн по электроэнергии и 690 грн по газу. Общая сумма, которую планируют использовать на монетизацию субсидий, составит 1,3 млрд грн.

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Напомним, право на монетизацию субсидий имеют около двух миллионов украинских семей. Для получения средств необходимо подать до 1 сентября заявление в органы социальной защиты населения, в котором указать способ выплаты – через банк или почту.