Выплат за экономию по "коммуналке" в Украине придется ждать до октября
Средний размер выплат в рамках монетизации субсидий составит около 135 грн по электроэнергии и 690 грн по газу
Выплаты компенсаций сэкономленной субсидии в Украине состоятся не раньше конца октября – начала ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
"Получатели субсидии, которые экономно потребляли газ или электроэнергию для отопления жилья в течение отопительного периода, и у которых по состоянию на 1 мая была переплата за услугу, могут получить часть сэкономленной субсидии в сумме, не превышающей стоимости 100 кубометров газа или 150 кВт электроэнергии, могут получить соответствующую сумму средств. Выплаты компенсаций проведут не раньше конца октября – начала ноября, примерно с началом нового отопительного сезона", – отметили в ведомстве.
В министерстве подсчитали, что размер выплат в рамках монетизации субсидий составит около 135 грн по электроэнергии и 690 грн по газу. Общая сумма, которую планируют использовать на монетизацию субсидий, составит 1,3 млрд грн.
Напомним, право на монетизацию субсидий имеют около двух миллионов украинских семей. Для получения средств необходимо подать до 1 сентября заявление в органы социальной защиты населения, в котором указать способ выплаты – через банк или почту.
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