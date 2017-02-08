Рост коммуналки стимулирует украинцев сдавать жилье в аренду

Удорожание содержания квартир подталкивает рынок аренды, ведь годами держать закрытой "лишнюю" квартиру, как это было возможно раньше, теперь, к сожалению, не получается.

Как говорит директор риелторской компании "Золотые ворота" Алексей Холмецкий: "Квартиры могли долго стоять пустыми, да и сейчас у многих продолжают пустовать. Люди не хотят связываться с арендой, ведь отношения арендатора и арендодателя не всегда самые приятные — бывают неуплаты, нужно решать различные проблемы... Это совсем не тот пассивный доход, о котором мечтают многие, — он может быть еще таким активным, что не обрадуешься". Но лишние квартиры нагуляли уже зверский аппетит, проглатывая ощутимые доли семейных бюджетов.

"А ведь мы ждем еще и следующие стадии подорожания "коммуналки", — напоминает ведущий специалист департамента маркетинга компании SV Development Сергей Костецкий. — Плюс вместе с повышением минимальной заработной платы вырос и налог на недвижимость".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. В результате, по словам Алексея Холмецкого, владельцы жилья получили дополнительную мотивацию к выходу на рынок аренды. "Это касается тех же пенсионеров, у которых, кстати, есть что сдавать. Хотя бы комнату", — говорит Холмецкий.

"Люди стараются найти какие-то деньги, чтобы рассчитаться за "коммуналку", — п

одтверждает директор АН "Новый адрес" Татьяна Котенко.

В результате на рынке отмечают значительный рост предложения. "Если в прошлом году в Киеве в среднем предлагалось 25—26 тыс. квартир в аренду, то сейчас их уже около 40 тыс.", — приводит пример Сергей Костецкий.

СПРОС. С другой стороны, спрос не спешит отвечать предложению взаимностью. Усиление налогового давления снизило реальные доходы населения и деловую активность, поэтому количество сделок на рынке аренды уменьшается. А из тех сделок, что есть, большая часть — это переезды на более дешевые квартиры. "На сегодня еще больше людей стремится удешевить жилье, — говорит Татьяна Котенко. — Стала массовой тенденция, когда люди снимают квартиру вскладчину на несколько человек".

ЦЕНЫ. Тем не менее, как утверждает Алексей Холмецкий, речь о снижении цен на аренду пока не идет. "Те цены, которые сейчас сложились, даже амортизацию не окупают, — подтверждает Сергей Костецкий. — Человек пару лет сдает квартиру в аренду, и то, что он за это время получит, даже не покроет расходы на ремонт". Но в регионах (за исключением городов Одессы, Львова) ситуация может сильно отличаться от столичной: как утверждает Алексей Холмецкий, в провинции не редкость случаи, когда квартиры сдают только за оплату "коммуналки".