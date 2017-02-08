Рост коммуналки стимулирует украинцев сдавать жилье в аренду

Сегодня, 09:00

Однако цены на аренду могут упасть только в регионах  

Пустующие квартиры для все большего числа людей становятся непозволительной роскошью
Пустующие квартиры для все большего числа людей становятся непозволительной роскошью. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Удорожание содержания квартир подталкивает рынок аренды, ведь годами держать закрытой "лишнюю" квартиру, как это было возможно раньше, теперь, к сожалению, не получается.

Как говорит директор риелторской компании "Золотые ворота" Алексей Холмецкий: "Квартиры могли долго стоять пустыми, да и сейчас у многих продолжают пустовать. Люди не хотят связываться с арендой, ведь отношения арендатора и арендодателя не всегда самые приятные  — бывают неуплаты, нужно решать различные проблемы... Это совсем не тот пассивный доход, о котором мечтают многие, — он может быть еще таким активным, что не обрадуешься". Но лишние квартиры нагуляли уже зверский аппетит, проглатывая ощутимые доли семейных бюджетов.

"А ведь мы ждем еще и следующие стадии подорожания "коммуналки", — напоминает ведущий специалист департамента маркетинга компании SV Development Сергей Костецкий. — Плюс вместе с повышением минимальной заработной платы вырос и налог на недвижимость".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. В результате, по словам Алексея Холмецкого, владельцы жилья получили дополнительную мотивацию к выходу на рынок аренды. "Это касается тех же пенсионеров, у которых, кстати, есть что сдавать. Хотя бы комнату",  — говорит Холмецкий.

"Люди стараются найти какие-то деньги, чтобы рассчитаться за "коммуналку", — п
одтверждает директор АН "Новый адрес" Татьяна Котенко.

В результате на рынке отмечают значительный рост предложения. "Если в прошлом году в Киеве в среднем предлагалось 25—26 тыс. квартир в аренду, то сейчас их уже около 40 тыс.", — приводит пример Сергей Костецкий.

СПРОС. С другой стороны, спрос не спешит отвечать предложению взаимностью. Усиление налогового давления снизило реальные доходы населения и деловую активность, поэтому количество сделок на рынке аренды уменьшается. А из тех сделок, что есть, большая часть  — это переезды на более дешевые квартиры. "На сегодня еще больше людей стремится удешевить жилье, — говорит Татьяна Котенко. — Стала массовой тенденция, когда люди снимают квартиру вскладчину на несколько человек".

ЦЕНЫ. Тем не менее, как утверждает Алексей Холмецкий, речь о снижении цен на аренду пока не идет. "Те цены, которые сейчас сложились, даже амортизацию не окупают, — подтверждает Сергей Костецкий. — Человек пару лет сдает квартиру в аренду, и то, что он за это время получит, даже не покроет расходы на ремонт". Но в регионах (за исключением городов Одессы, Львова) ситуация может сильно отличаться от столичной: как утверждает Алексей Холмецкий, в провинции не редкость случаи, когда квартиры сдают только за оплату "коммуналки".
цены, рынок, жилье, тарифы, ремонт, коммуналка, квартиры, аренда, рост, аренда квартир

Вы сейчас просматриваете новость "Рост коммуналки стимулирует украинцев сдавать жилье в аренду". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Ряполов Константин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Задолженность может вырасти. Фото: UTmagazine

Одесситы должны за коммуналку 160 млн грн

6 Февраля, 23:45

За два месяца город полностью израсходует субвенцию, которую ему выделили на год

Экономика

Около трети украинцев в исследовании обращали внимание, что у них не остается свободных средств после покупки самого необходимого Фото: ТАСС

Кризис входит в привычку: украинцы ждут улучшений на работе, но экономят свободные деньги

Вчера, 07:58

За прошлый год в стране улучшились ожидания перспектив на рынке труда, но оценка собственной финансовой стабильности оставляет желать лучшего

Бизнес

Жилье в новостройках стало чуть дешевле. Фото: "Сегодня"

В Киеве за год упали цены на новые квартиры (инфографика)

6 Февраля, 15:11

Жилье в пригородах столицы, наоборот, становится дороже

Недвижимость

Украинцы предпочитают первичный рынок жилья. Фото: "Сегодня"

В Украине оживает рынок недвижимости

6 Февраля, 11:59

Спрос постепенно "утекает" со вторичного рынка на первичный

ЖКХ

Вода в Украине снова подорожает

6 Февраля, 02:01

 Сколько же придется платить за нередко грязную, с резким запахом хлорки – воду

ЖКХ

Что делать, если не хватает денег на коммуналку. Фото: архив

На каждого киевлянина приходится несколько тысяч долга за коммуналку: как заплатить и что грозит

4 Февраля, 07:36

На каждого жителя Печерского района приходится долг в 2,9 тысяч гривен. В среднем по Киеву за год долг вырос в два раза 

Экономика

Украинское фото

Как украинцы платят за коммуналку: больше всего долгов за газ, отопление и горячую воду

3 Февраля, 08:14

Лучше всех за коммунальные услуги платят в Ровно, а Сумы и Закарпатье сильно отстают

ЖКХ

Что грозит должникам. Фото: архив

Когда за долги по коммуналке могут забрать квартиру и что еще грозит должникам

2 Февраля, 05:42

Квартиру могут забрать, если долг превышает размер 20 минимальных зарплат 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования