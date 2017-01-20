В Украине из-за дорогой коммуналки квартиры сдают бесплатно

Стремительный рост коммунальных тарифов повлиял и на рынок недвижимости. Как отмечает риелтор Максим Бабуряк, украинцы все чаще ищут небольшие квартиры для того, чтобы меньше платить за отопление. В небольших городах, где сдать квартиру сложнее, а за коммунальные услуги все равно приходится платить, владельцы готовы поселить квартирантов бесплатно – только бы те сами оплачивали коммуналку.

На специализированных сайтах можно встретить десятки объявлений "сдам квартиру бесплатно".

Некоторые собственники квартир готовы даже помочь оформить квартирантам субсидию. "Помогу взять субсидию на оплату всех коммунальных услуг любому арендатору моей квартиры. Уже через 1 месяц, даже летнего проживания, арендатор, при желании, будет иметь возможность подать на субсидию и встретить отопительный сезон уже подготовленным: платить "копейки" вместо необоснованно высоких тарифов наших коммунальных предприятий", – говорится в одном из объявлений.

К слову, только отопление двухкомнатной квартиры может обойтись в тысячу гривен. При этом собственники двух квартир могут оформить субсидию только по месту проживания – во второй квартире придется полностью оплачивать услуги.