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В Украине из-за дорогой коммуналки квартиры сдают бесплатно http://www.segodnya.ua/img/article/7899/37_main.1484843392.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/37_tn.1484843392.jpg Недвижимость Из-за дорогой коммуналки многие владельцы недвижимости вынуждены кардинально снижать стоимость аренды 

В Украине из-за дорогой коммуналки квартиры сдают бесплатно

Сегодня, 05:49

Из-за дорогой коммуналки многие владельцы недвижимости вынуждены кардинально снижать стоимость аренды 

Где бесплатно снять квартиру. Фото: архив
Где бесплатно снять квартиру. Фото: архив

Стремительный рост коммунальных тарифов повлиял и на рынок недвижимости. Как отмечает риелтор Максим Бабуряк, украинцы все чаще ищут небольшие квартиры для того, чтобы меньше платить за отопление. В небольших городах, где сдать квартиру сложнее, а за коммунальные услуги все равно приходится платить, владельцы готовы поселить квартирантов бесплатно – только бы те сами оплачивали коммуналку.

На специализированных сайтах можно встретить десятки объявлений "сдам квартиру бесплатно".

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Некоторые собственники квартир готовы даже помочь оформить квартирантам субсидию. "Помогу взять субсидию на оплату всех коммунальных услуг любому арендатору моей квартиры. Уже через 1 месяц, даже летнего проживания, арендатор, при желании, будет иметь возможность подать на субсидию и встретить отопительный сезон уже подготовленным: платить "копейки" вместо необоснованно высоких тарифов наших коммунальных предприятий", – говорится в одном из объявлений.

К слову, только отопление двухкомнатной квартиры может обойтись в тысячу гривен. При этом собственники двух квартир могут оформить субсидию только по месту проживания – во второй квартире придется полностью оплачивать услуги.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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