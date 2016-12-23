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Аэропорт "Борисполь" по итогам года ожидает получить более 1,2 млрд грн чистой прибыли – Омелян http://www.segodnya.ua/img/article/7823/88_main.1482488327.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/88_tn.1482488327.jpg Транспорт Министр инфраструктуры рассказал, как развивается крупнейший украинский аэропорт

Аэропорт "Борисполь" по итогам года ожидает получить более 1,2 млрд грн чистой прибыли – Омелян

Сегодня, 12:16

Министр инфраструктуры рассказал, как развивается крупнейший украинский аэропорт

Аэропорт &quot;Борисполь&quot; в 2016 году увеличил прибыль
Аэропорт "Борисполь" в 2016 году увеличил прибыль. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Крупнейший в Украине государственный международный аэропорт "Борисполь" ожидает по итогам 2016 года получить более 1,2 млрд грн чистой прибыли. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе "Часа правительства" в Верховной Раде.

Отметим, ранее предприятие закладывало в финансовый план на этот год получение около 600 млн грн прибыли.

"Международный аэропорт "Борисполь" завершает год с прибылью в более 1,2 млрд грн, аэропорт вошел в список самых крупных налогоплательщиков Украины, этого не было никогда", – сообщил Омелян.

Он также подчеркнул, что в 2016 году украинские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 29% – до около 8 млн человек, из которых более 1,5 млн составляют транзитные пассажиры.

"Мы начали реализацию целевой программы развития региональных аэропортов, активно развиваются старые региональные аэропорты – Львов, Херсон, Запорожье, Черновцы, Ривне, Кривой Рог, Житомир, часть из них дают увеличение пассажиропотока на 65%", – добавил министр.

Он также отметил 100-процентную готовность Украины подписать соглашение о совместном авиационном пространстве (т.н."открытом небе") с Европейским Союзом.

Напомним, 14 декабря Кабинет министров Украины утвердил изменение финансового плана международного аэропорта "Борисполь" на 2016 год, увеличив чистый доход предприятия до 2,923 млрд грн, или на 188,3 млн грн относительно показателя, утвержденного в предыдущей редакции финплана.

Согласно заявлениям руководства аэропорта, "Борисполь" по итогам 2016 года планировал увеличить чистую прибыль – до 1 млрд грн с почти 700 млн грн чистой прибыли за 2015 год.

По итогам 2015 года украинские авиакомпании сократили перевозки пассажиров на 2,6% – до 6,3 млн человек, а грузоперевозки – на 12,1%, до 100 тыс. тонн. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине.
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Источник:

УНИАН

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