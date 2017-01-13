"Авиалинии Антонова" стали официальным перевозчиком НАТО и США

Контракты с российской компанией "Волга-Днепр" были расторгнуты

Украинская авиакомпания Antonov Airlines ("Авиалинии Антонова") получила поддержку США и НАТО, которые решили перевести все свои контракты стратегических перевозок на аренду украинской стороне, отказавшись от услуг российской компании "Волга-Днепр". Об этом сообщило французское издание "Les Echos".

В пресс-службе "Авиалиний Антонова" эту информацию подтвердили.

"Да, информация, изложенная в СМИ, соответствует действительности", – отметили в компании на запрос Zahid.net.

Как известно, 31 декабря 2016 года авиакомпания Ruslan International, созданная ГК "Антонов" совместно с российской "Волга-Днепр", прекратила свое существование. Вместо этого появились "Авиалинии Антонова".