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"Авиалинии Антонова" стали официальным перевозчиком НАТО и США http://www.segodnya.ua/img/article/7879/30_main.1484304672.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/30_tn.1484304672.jpg Транспорт Контракты с российской компанией "Волга-Днепр" были расторгнуты

"Авиалинии Антонова" стали официальным перевозчиком НАТО и США

Сегодня, 12:50

Контракты с российской компанией "Волга-Днепр" были расторгнуты

&quot;Авиалинии Антонова&quot; договорились с НАТО
"Авиалинии Антонова" договорились с НАТО

Украинская авиакомпания Antonov Airlines ("Авиалинии Антонова") получила поддержку США и НАТО, которые решили перевести все свои контракты стратегических перевозок на аренду украинской стороне, отказавшись от услуг российской компании "Волга-Днепр". Об этом сообщило французское издание "Les Echos".

В пресс-службе "Авиалиний Антонова"  эту информацию подтвердили.

"Да, информация, изложенная в СМИ, соответствует действительности", – отметили в компании на запрос Zahid.net.

Как известно, 31 декабря 2016 года авиакомпания Ruslan International, созданная ГК "Антонов" совместно с российской "Волга-Днепр", прекратила свое существование. Вместо этого появились "Авиалинии Антонова".
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