Бескидский тоннель сквозь Карпаты откроют в этом году – Омелян

Сегодня, 10:02

Работы над реконструкцией тоннеля "Укрзализныця" начала в 2007 году

Бескидский тоннель. Фото: hronika.info
Бескидский тоннель. Фото: hronika.info

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал открыть Бескидский тоннель уже в этом году. Об этом он сказал на Украинском инфраструктурном форуме 20 апреля.

"Бескидский тоннель будет открыт в этом году", – заявил министр.

Бескидский тоннель — ж/д путь сквозь Карпаты, который является частью Львовской железной дороги. Он тянется между станциями Бескид и Скотарское в горном хребте, его длина — 1750 м. Тоннель был построен еще в 1886 году, но, со временем, его пропускной способности оказалось недостаточно, и было принято решение построить новый. Этот проект "Укрзализныци", стоимостью в 2,193 млрд грн, стал самым грандиозным за годы независимости. Финансирует его Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития в рамках кредитного соглашения с "УЗ".

По оценкам специалистов "Укрзализныци", строительство двухпутного Бескидского тоннеля как минимум вдвое увеличит пропускную способность. Сегодня по тоннелю проходят лишь 42 поезда ежесуточно, при этом на его содержание уходит 2 млн гривен ежегодно.

Также тоннель будет способствовать развитию транзитного потенциала Украины, поскольку он является частью пятого панъевропейского транспортного коридора (Италия – СловенияВенгрияСловакия – Украина – Россия).
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Автор:

Виталий Андроник

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