Больше 80% ремонтов дорог в Украине проведены некачественно – "Укравтодор"

Наиболее распространенными дефектами после проведенных работ являются разрушения на новом покрытии

В результате проверки технического состояния дорог, на которых в 2016 году производились ремонтные работы, выяснилось, что 83% работ были проведены некачественно. Об этом сообщает на сайте Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Ведомство информирует, что с начала марта специалисты "Укравтодора" и ГП "Дорцентр" провели мониторинг ремонтных работ на 132 объектах в 21 области Украины.

"В результате проверки удалось выяснить, что только 23 объекта не имеют явных дефектов, 57 объектов имеют незначительные дефекты, а 52 объекта имеют серьезные недостатки", – отмечают в "Укравтодоре".

Наиболее распространенными дефектами после проведенных ремонтных работ являются разрушения и деформации на новом покрытии, в том числе выбоины, трещины, раскрытие стыков, проседание дорожного покрытия, а также незаконченные в полном объеме работы.

Дефекты также возникают вследствие технических ошибок, использования неподходящих материалов или проведения работ в неподходящих погодных условиях.

Глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что ответственность за технические дефекты полностью лежит на подрядчиках. Также он добавил, что дефекты, которые появляются после выполнения работ, должны быть устранены подрядчиками в рамках гарантии.

Как сообщалось, по подсчетам экспертов, почти половина денег, которые выделены на ремонт дорог, оседает в чьих-то карманах.