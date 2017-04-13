Больше 80% ремонтов дорог в Украине проведены некачественно – "Укравтодор"

Сегодня, 12:33

Наиболее распространенными дефектами после проведенных работ являются разрушения на новом покрытии

Больше 80% ремонтов дорог в Украине проведены некачественно &ndash; "Укравтодор"
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В результате проверки технического состояния дорог, на которых в 2016 году производились ремонтные работы, выяснилось, что 83% работ были проведены некачественно. Об этом сообщает на сайте Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Ведомство информирует, что с начала марта специалисты "Укравтодора" и ГП "Дорцентр" провели мониторинг ремонтных работ на 132 объектах в 21 области Украины.

"В результате проверки удалось выяснить, что только 23 объекта не имеют явных дефектов, 57 объектов имеют незначительные дефекты, а 52 объекта имеют серьезные недостатки", – отмечают в "Укравтодоре".

Наиболее распространенными дефектами после проведенных ремонтных работ являются разрушения и деформации на новом покрытии, в том числе выбоины, трещины, раскрытие стыков, проседание дорожного покрытия, а также незаконченные в полном объеме работы.

Дефекты также возникают вследствие технических ошибок, использования неподходящих материалов или проведения работ в неподходящих погодных условиях.

Глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что ответственность за технические дефекты полностью лежит на подрядчиках. Также он добавил, что дефекты, которые появляются после выполнения работ, должны быть устранены подрядчиками в рамках гарантии.

Как сообщалось, по подсчетам экспертов, почти половина денег, которые выделены на ремонт дорог, оседает в чьих-то карманах.
ремонт, проверки, трещины, разрушения, мониторинг, укравтодор, ремонт дорог, ремонтные работы

Вы сейчас просматриваете новость "Больше 80% ремонтов дорог в Украине проведены некачественно – "Укравтодор"". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Фото: dialog.ua

Гройсман пригрозил дорожникам уголовной ответственностью

Вчера, 18:30

Всех халтурщиков в части ремонта дорог глава правительства намерен публично позорить и даже привлекать к уголовной ответственности

Коммуналка

В КГГА рассказали, как организовать ремонт дороги между домами

Ремонт дорог во дворах Киева: кто должен проводить работы и куда обращаться

Вчера, 17:48

Если в доме есть ОСМД – жильцы могут нанять подрядчика без согласования с коммунальщиками

Транспорт

Фото: Facebook

Омелян проинспектировал капремонт разбитой трассы

11 Апреля, 04:16

Полсотни с лишним километров будут частью новой магистрали от польской границы через Львов и до Одессы

Транспорт

Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Омелян рассказал, что происходит с украинскими дорогами

31 Марта, 18:14

Мининфраструктуры затронул тему бюджетных средств, коррумпированности "дорожников", контроля качества дорог и "Укрзализныци"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования