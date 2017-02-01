Бойкот водителей в Херсоне: грозит ли подорожание проезда Одессе и Николаеву (видео)

Сегодня, 21:12

В Херсоне водители не вышли на маршруты


Сегодня утром жители Херсона не могли добраться на работу и по делам из-за бойкота водителей маршруток, которые требовали поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Пойти на такие меры маршрутчиков вынудил местный исполком, запретивший поднимать цену на билет. "Сегодня" выяснила, стоит ли ждать повышения тарифов жителям Одессы и Николаева.

Повышение стоимости проезда в херсонских маршрутках с 3 до 5 грн согласовали на общественных слушаниях, однако чиновники посчитали тариф необоснованным. В итоге утром в среду, по информации Херсонского муниципалитета, только 181 из 574 автобусов вышли на маршрут. К слову, мэр Херсона Владимир Миколаенко с решением исполкома не согласен и считает, что сейчас есть все основания для увеличения тарифа.

"Херсон — едва ли не единственный город в Украине, где стоимость проезда составляет три гривни, но, как показывают сегодняшние условия, сохранять ее на таком уровне невозможно", — заявил Миколаенко и пообещал провести переговоры с перевозчиками и найти подходящее всем решение проблемы.

Причем мнения пассажиров относительно подорожания проезда тоже разделились. Помимо противников инициативы есть и те, кто готов раскошелиться на 5 грн за поездку. "Люди верят, что в таком случае начнут приводить транспорт в порядок и расширят автопарк", — рассказала нам жительница Херсона Юлия.

Перевозчики в Николаеве, где стоимость проезда составляет 4 грн, тоже задумались о повышении тарифов. "Мы уже сделали необходимые расчеты, которые обосновывают необходимость поднимать цены, и передали их городским властям, — говорит директор николаевской фирмы-перевозчика Игорь Пиньков. — Мы понимаем, что сильно поднимать стоимость нельзя из-за финансовых возможностей населения, но рост цен на топливо не оставляет нам выбора".

В Одесской области пока что подорожала стоимость проезда только на некоторых внутриобластных маршрутах, например, из Одессы в Черноморск (бывший Ильичевск) и из пгт Николаевка и города Березовки в Одессу. В самой Южной Пальмире повышать цены пока не собираются.

"Но стоимость дизельного топлива снова растет, так что, если решим поднимать цену, для этого будет экономическое обоснование", — сказал нам замдиректора крупнейшего в Одессе перевозчика Юрий Калюжный. По словам эксперта в транспортной сфере Анатолия Витковского, одесситам стоит ждать возможного подорожания лишь в электротранспорте из-за повышения тарифов на электроэнергию. "Цена в пять гривен в маршрутках пока остается, никто из перевозчиков не собирается бастовать", — считает Витковский.

ВИНЯТ ВОДИТЕЛЕЙ В ЛИХАЧЕСТВЕ

Жители юга нарекают не только на возможное повышение стоимости проезда в маршрутках, но и на качество езды водителей маршрутных автобусов. Новую волну народного гнева вызвало ДТП с участием маршрутки в Одессе. Так, по словам патрульных, вчера около 7:00 на Николаевской дороге водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего продолжил движение и по инерции врезался в маршрутное такси. И хотя водитель общественного транспорта не был виноват в этой ситуации, некоторые одесситы полагают, что зачастую именно маршруточники становятся причиной аварий.

"Страшно стало ездить с этими лихачами: проезжают на красный свет, летят по встречке через двойную сплошную, подрезают", — считает очевидец ДТП Дмитрий. Но есть и те, кто защищает водителей. "У них смена по 16—20 часов, попробуйте так поработать", — считает Иван Ковалев.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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