Гройсман пригрозил наказать "негодяев" за плохой ремонт дорог в Украине

Сегодня, 11:57

Подрядчиков обяжут исправить все недостатки, заверил премьер

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал привлечь к ответственности всех недобросовестных подрядчиков, которые выполняют некачественный ремонт украинских дорог и нарушают технологию его проведения.

"Мы накажем негодяев, которые нарушили технологический процесс, более того, мы заставим их исправить все недостатки и конечно внесем их в черный список", – сообщил Гройсман.

По словам Гройсмана, факты неэффективного и коррупционного использования бюджетных средств на ремонт дорог передаются в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования.

"Мы осуществляем инспекции по всей стране, внедрили новую систему мониторинга для того, чтобы определиться, как и где были нарушены технологические нормы, далее уже принимаются кадровые решения, а материалы направляются в правоохранительные органы", – подчеркнул Гройсман.

Глава правительства отметил, что 95% украинских дорог разрушены и нуждаются в проведении реконструкции или капитального ремонта.

Как сообщалось, ранее руководство Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") обязало подрядчиков до конца мая этого года устранить все дефекты на дорогах страны, выявленные в ходе проверки технического состояния текущего среднего ремонта, выполненного ими в 2016 году.

По словам Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.
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Источник:

УНИАН

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