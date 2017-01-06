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Из-за снегопадов на юге Украины ограничили движение по трассам http://www.segodnya.ua/img/article/7859/31_main.1483689569.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/31_tn.1483689569.jpg Транспорт Водителей призывают быть внимательными и помогать друг другу

Из-за снегопадов на юге Украины ограничили движение по трассам

Сегодня, 09:58

Водителей призывают быть внимательными и помогать друг другу

В Украине начались снегопады. Фото: bastion.tv
В Украине начались снегопады. Фото: bastion.tv

"Укравтодор" ограничил движение крупновесового транспорта в Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий. 

Так, 6 января с 08:00 в Николаевской области было ограничено движение на трассах М-14 "ОдессаМелитополь – Новоазовск" между границами с Одесской и Херсонской областями, Т-15-14 в районе подъезда к поселку Берзанка и Т-15-13 "Нечаево – Очаков" в районе выезда из Очакова, сообщает "Укравтодор".

Из-за снегопадов водителей призывают быть особо бдительными и помогать друг другу на дороге.

Вчера, 5 января, уже было ограничено движение крупногабаритного транспорта в Одесской области из-за ухудшения погоды. В то же время, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях движение восстановлено.

Напомним, с 6 января в Украине началось резкое похолодание, сопровождаемое снегопадами и гололедом.
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