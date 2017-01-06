Из-за снегопадов на юге Украины ограничили движение по трассам

Водителей призывают быть внимательными и помогать друг другу

"Укравтодор" ограничил движение крупновесового транспорта в Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий.

Так, 6 января с 08:00 в Николаевской области было ограничено движение на трассах М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" между границами с Одесской и Херсонской областями, Т-15-14 в районе подъезда к поселку Берзанка и Т-15-13 "Нечаево – Очаков" в районе выезда из Очакова, сообщает "Укравтодор".

Из-за снегопадов водителей призывают быть особо бдительными и помогать друг другу на дороге.

Вчера, 5 января, уже было ограничено движение крупногабаритного транспорта в Одесской области из-за ухудшения погоды. В то же время, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях движение восстановлено.

Напомним, с 6 января в Украине началось резкое похолодание, сопровождаемое снегопадами и гололедом.