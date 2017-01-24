Как водители отреагировали на блокировку въезда в Киев (видео)

Активисты требуют от властей смягчить условия пребывания в Украине машин с иностранной регистрацией

Горящие шины и километровые пробки. Водители автомобилей с иностранными номерами заблокировали сразу несколько трасс вокруг Киева. Они хотят, чтобы ездить на машинах с иностранной регистрацией в Украине позволили бессрочно.

На Варшавской трассе активисты начали собираться примерно в семь утра. Своими машинами перегородили одну из полос в направлении Большой кольцевой дороги. Требуют от властей смягчить условия пребывания в Украине машин с иностранной регистрацией.

"Почему-то иностранец имеет право согласно таможенного кодекса заезжать сроком на один год, никуда не платят никакие растаможки. А украинцу для того, чтобы заехать на территорию Украины всего можно на 5-10 дней. Дальше наступают штрафные санкции", – возмутился Андрей Щербина, участник акции.

Из-за блокирования полосы на трассе менее чем за час возникла давка на несколько километров. Участники движения отнеслись к этому неоднозначно.

"Это надо как-то культурно – люди едут утром на работу, мы уже 20 минут тянемся", – отметил Роман, автомобилист.

"Конечно, очень плохо, что я опоздаю на работу, но на самом деле я бы делала тоже самое, потому что наше правительство, в конце концов, вообще не слышит людей", – добавила Лариса, автомобилистка.

Некоторые из водителей выражают протестующим свое недовольство лично.

- Ничего что там пробка уже три километра? Мы на работу опаздываем!

Через час после начала акции активисты поджигают шины. Между тем затор на Варшавке растянулся почти до Гостомеля. На Бориспольской трассе обошлось небольшой тянучкой – до километра длиной.

В 11.00 активисты разблокировали движение на Бориспольской и Варшавской трассах. И двинулись к стенам Кабмина, где требуют встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Когда освободят другие въезды в Киев – пока не говорят.

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