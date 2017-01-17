НБУ назвал пять плюсов е-билета в общественном транспорте

Национальный банк Украины (НБУ) приветствует принятие Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом законопроекта № 4121 о внедрении электронных билетов в общественном транспорте.

"НБУ видит принятие этого законопроекта стратегически важным шагом на пути к внедрению сashless-экономики в Украине, ведь расчеты в транспорте является наиболее массовыми расчетами, где в качестве платежного средства задействована наличность. Введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте также придаст расчетам удобства и легкости, позволит использовать современные высокотехнологичные платежные инструменты", – пояснили в НБУ.

Кроме того, законопроект №4121 предусматривает:

введение автоматизированной системы учета предоставленных транспортных услуг;

прозрачность расчетов перевозчиков;

эффективное планирование маршрутов и графиков пассажирских перевозок;

повышение прибыльности транспортных компаний и обновление их подвижного состава;

повышение безопасности дорожного движения, ведь отныне водители больше следить за ситуацией на дороге, а не продавать билеты.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте". Закон предусматривает введение автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета.