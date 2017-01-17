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НБУ назвал пять плюсов е-билета в общественном транспорте http://www.segodnya.ua/img/article/7889/92_main.1484651504.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/92_tn.1484651504.jpg Транспорт В Национальном банке приветствуют решение Верховной Рады 

НБУ назвал пять плюсов е-билета в общественном транспорте

Сегодня, 13:10

В Национальном банке приветствуют решение Верховной Рады 

В общественном транспорте можно будет расплатиться по безналу. Фото: kyivcity.travel
В общественном транспорте можно будет расплатиться по безналу. Фото: kyivcity.travel

Национальный банк Украины (НБУ) приветствует принятие Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом законопроекта № 4121 о внедрении электронных билетов в общественном транспорте.

"НБУ видит принятие этого законопроекта стратегически важным шагом на пути к внедрению сashless-экономики в Украине, ведь расчеты в транспорте является наиболее массовыми расчетами, где в качестве платежного средства задействована наличность. Введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте также придаст расчетам удобства и легкости, позволит использовать современные высокотехнологичные платежные инструменты", – пояснили в НБУ.

Кроме того, законопроект №4121 предусматривает:

  • введение автоматизированной системы учета предоставленных транспортных услуг;
  • прозрачность расчетов перевозчиков;
  • эффективное планирование маршрутов и графиков пассажирских перевозок;
  • повышение прибыльности транспортных компаний и обновление их подвижного состава;
  • повышение безопасности дорожного движения, ведь отныне водители больше следить за ситуацией на дороге, а не продавать билеты.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте". Закон предусматривает введение автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета.
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Источник:

"Сегодня"

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