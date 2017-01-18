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Новые вагоны -трансформеры появятся на украинской железной дороге (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/88_main.1484738564.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/88_tn.1484738564.jpg Транспорт В составе – восемь пассажирских вагонов с мебелью, превращающиеся из спальных мест в сидячем и наоборот

Новые вагоны -трансформеры появятся на украинской железной дороге (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 13:21

В составе – восемь пассажирских вагонов с мебелью, превращающиеся из спальных мест в сидячем и наоборот


Новые вагоны "трансформеры" – на украинской железной дороге. Первый такой поезд прибыл утром в Ивано-Франковск.

В составе – восемь пассажирских вагонов с мебелью, превращающиеся из спальных мест в сидячем и наоборот. Цена билетов на новый экспресс – от трехсот до восьмисот гривен. Это на 15 процентов выше, чем на остальные поездов в Ивано-Франковск. В феврале "Укрзализныця" получит еще пять вагонов-трансформеров. И сформирует новую пару поездов по маршруту Киев-Ивано-Франковск.

"То, что мы сейчас принимаем здесь, на вокзале, – это практически десять лет перерыва в приобретение подвижного состава для пассажиров "Укрзализныци" – одной из крупнейших железных дорог не только Европы, но и мира. И, учитывая это, надо ставить перед собой высокую планку", – заявил Войцех Балчун, председатель правления "Укрзализныци.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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